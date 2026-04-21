華爾街日報：美國光環漸失 中國精英留美意願減

華爾街日報報導，數十年來不少中國人都嚮往到美國頂尖學府讀書，之後留美生活。但近年由於美國提高移民門檻，不少中國人擔憂美國社會治安狀況，再加上中國官方媒體誇大宣傳，不少中國精英都選擇回中國發展。

華爾街日報20日報導，Yuner Jiang是其中一名在美國留學多年後，最終選擇回中國的精英。Yuner Jiang十年前赴美讀高中，現在即將在美國著名學府哥倫比亞大學（Columbia University）碩士畢業。

Yuner Jiang說，紐約生活成本高，她作為亞裔女性在地鐵遭遇騷擾的事件令她感到失望。回中國工作是一個很吸引的選擇，雖然薪水較美國低很多，但中國物價與收入的比例較美國好得多。

另一名中國精英Sissi Su於2024年在美國著名的約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）完成國際關係碩士學位，她最近放棄了從小就設定在美國定居的計畫，返回中國找工作。

Sissi Su說，她原來在美國一家非營利組織找到了公關和活動策劃的工作，但隨著美國政府不斷調整移民政策，身邊越來越多國際友人和同學陸續回中國。她最終也決定加入這股回國潮。她雖然感到難過，但同時也感到「解脫」了。

報導表示，美國國家科學基金會（NSF）在2017年收集的數據顯示，在擁有科技博士學位的外國畢業生中，中國人離開美國的可能性最低。

但到了2020年，這情況發生了變化。當年疫情爆發，而且美國政府指控多名在中國出生的科學家從事間諜活動，不過很多指控最終不成立。亞裔學者論壇（Asian American Scholar Forum）發布的調查顯示，2021年有超過1400名在美受訓的中國科學家離開美國轉往中國，年增22%。

美國國家科學基金會最新的調查顯示，2024年有近80%在中國出生的博士畢業生仍選擇留美。但不少備受矚目的科學家，在中國優厚的資金、頂尖的實驗室、穩定的社會環境及高水準的生活吸引下，決定返回中國工作。

報導又表示，近年中國官方媒體都誇大宣傳美國的治安問題，或一旦失業或生病可能導致迅速陷入困境，影響不少中國人的決定。