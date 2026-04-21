快訊

要拘提柯建銘！涉過失傷害徐巧芯不出庭 審判長：囑託拘提

78歲雷洪動脊椎手術5小時病房照曝光 昔擁6妻妾今病榻只剩她

富邦媒下午4點半開重訊記者會 副總呂鈺萍說明重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街日報：美國光環漸失 中國精英留美意願減

中央社／ 台北21日電

華爾街日報報導，數十年來不少中國人都嚮往到美國頂尖學府讀書，之後留美生活。但近年由於美國提高移民門檻，不少中國人擔憂美國社會治安狀況，再加上中國官方媒體誇大宣傳，不少中國精英都選擇回中國發展。

華爾街日報20日報導，Yuner Jiang是其中一名在美國留學多年後，最終選擇回中國的精英。Yuner Jiang十年前赴美讀高中，現在即將在美國著名學府哥倫比亞大學（Columbia University）碩士畢業。

Yuner Jiang說，紐約生活成本高，她作為亞裔女性在地鐵遭遇騷擾的事件令她感到失望。回中國工作是一個很吸引的選擇，雖然薪水較美國低很多，但中國物價與收入的比例較美國好得多。

另一名中國精英Sissi Su於2024年在美國著名的約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）完成國際關係碩士學位，她最近放棄了從小就設定在美國定居的計畫，返回中國找工作。

Sissi Su說，她原來在美國一家非營利組織找到了公關和活動策劃的工作，但隨著美國政府不斷調整移民政策，身邊越來越多國際友人和同學陸續回中國。她最終也決定加入這股回國潮。她雖然感到難過，但同時也感到「解脫」了。

報導表示，美國國家科學基金會（NSF）在2017年收集的數據顯示，在擁有科技博士學位的外國畢業生中，中國人離開美國的可能性最低。

但到了2020年，這情況發生了變化。當年疫情爆發，而且美國政府指控多名在中國出生的科學家從事間諜活動，不過很多指控最終不成立。亞裔學者論壇（Asian American Scholar Forum）發布的調查顯示，2021年有超過1400名在美受訓的中國科學家離開美國轉往中國，年增22%。

美國國家科學基金會最新的調查顯示，2024年有近80%在中國出生的博士畢業生仍選擇留美。但不少備受矚目的科學家，在中國優厚的資金、頂尖的實驗室、穩定的社會環境及高水準的生活吸引下，決定返回中國工作。

報導又表示，近年中國官方媒體都誇大宣傳美國的治安問題，或一旦失業或生病可能導致迅速陷入困境，影響不少中國人的決定。

美國 光環 紐約

延伸閱讀

治安惡化、歧視移民、生活成本高 中國年輕人不做「美國夢」了

出國減、回國增 大陸去年留學人數降至近10年低點

國際小學堂／學位無助求職 美國年輕人向左傾

媒體傳話？美伊若要求 中國願接手濃縮鈾

相關新聞

陸國安部警惕「AI投毒」 實施意識形態滲透

隨著AI日益發達，北京當局也開始警惕可能帶來的風險。大陸國安部指出，通過惡意數據汙染AI模型的「AI投毒」不僅擾亂商業秩序、影響信息傳播，更會危害國家安全。大陸國安部因此要求AI運營者嚴格核查語料來源，建立可追溯機制。

日本貿促會擬6月訪中 盼晤高層恢復經濟交流

共同社引述知情人士，日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團，擬於6月21至24日訪問中國。該代表團提出希望與中國領導層會面。這將是首相高市早苗作出圍繞「台灣有事」的國會答辯後，日本經濟團體的代表團首次訪華。而對於日艦近日通過台海一事，中國外交部直言，日本應反省侵略歷史，一味在安全上相互綑綁只會引火燒身。

何立峰會見美企顧問 強調中美雙方擁有廣泛共同利益

川習會即將於下月登場，大陸國務院副總理何立峰20日在北京會見美國歐布萊特石橋集團高級顧問薄邁倫，強調中美擁有廣泛共同利益，盼推動關係穩定發展。薄邁倫則於會晤前提到，將關注交易性議題及大陸如何評估伊朗局勢。

日經濟團體代表團擬6月訪陸 中日關係惡化以來首次

致力推動中日經貿交流的「日本國際貿易促進協會」代表團擬於6月訪問北京並爭取與中方高層會面，成為日本首相高市早苗涉台言論後首個大型經濟團訪陸行動。外界認為，此行或反映中方態度趨緩。

鄧聿文：不排除未來1、2年中日將發生有限度軍事衝突

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日過航台灣海峽，解放軍東部戰區隨即於19日組織飛彈驅逐艦「包頭艦」編隊穿越位於琉球群島南部海域的橫當水道。從中日近期一連串事件，大陸旅美時政評論員鄧聿文警告，未來一、兩年內，中日出現一次有限度海空摩擦，甚至小規模開火，已不宜看作是危言聳聽。

將啟用的廈門翔安機場 是陸「回歸」金門的關鍵一步？

4月10日「鄭習會」後，中共中央台辦於4月12日授權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，當中第四點關於推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，附帶提及「支持金門共用廈門新機場」。這座廈門新機場就是距離金門僅約3公里、預計2026年底啟用的「廈門翔安國際機場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。