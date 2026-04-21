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「台灣有事」後首次 日貿促會擬6月訪問北京

中央社／ 上海21日電

日本國際貿易促進協會代表團擬於6月21至24日訪問中國北京，代表團期待與中國領導層會面。這將是日本首相高市早苗作出「台灣有事」國會答辯後，首個日本經濟團體訪問中國。

共同社20日報導披露，多名相關人士表示，前日本眾議院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團擬於6月21至24日訪問中國北京，目前已展開協調。代表團提出，希望與中國領導層會面。

這將是高市早苗作出「台灣有事」國會答辯後，日本經濟團體代表團首次訪問中國，這次訪問計畫配合6月22至26日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」。

根據分析，這次訪問預計將再次確認日中經濟合作重要性，也會要求改善中國對日出口管制等問題。其中存在中國對日本態度緩和的可能性，經濟界將作為溝通窗口，尋求改善雙邊關係的突破口。

日本國際貿易促進協會是對中國的貿易與經濟交流窗口，往年都會組織代表團訪問中國，會晤中國最高領導層。前次訪問中國時間為去年6月，代表團與中國國務院總理李強會談，在美中關稅摩擦加劇背景下，彼時李強提出希望與日本加強經濟合作，表示「重視」日本提出的租借大貓熊請求。

中日關係惡化影響經濟交流，日中經濟協會、日本經濟團體聯合會、日本商工會議所等3個團體代表團原先計畫今年1月訪問北京，已經延期。不過經濟同友會計畫5月小規模訪問中國，日中經協也計畫5月赴上海等地進行企業考察等，浮現恢復交流動向。

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