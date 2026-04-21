何立峰會見美企顧問 強調中美雙方擁有廣泛共同利益

川習會即將於下月登場，大陸國務院副總理何立峰20日在北京會見美國歐布萊特石橋集團高級顧問薄邁倫，強調中美擁有廣泛共同利益，盼推動關係穩定發展。薄邁倫則於會晤前提到，將關注交易性議題及大陸如何評估伊朗局勢。

歐布萊特石橋集團為柯林頓時期美國國務卿歐布萊特於2009年設立，總部位於華盛頓特區的全球戰略諮詢公司，專注於國際商業戰略、政府事務和公共政策諮詢服務。薄邁倫（Myron Brilliant）曾任美國商會（USCC）常務副會長。

何立峰指出，今年第一季經濟主要指標彰顯中國經濟強大的韌性和穩定性。中美雙方擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，希望歐布萊特石橋集團繼續發揮積極作用，推動中美經貿關係步入穩定、健康、可持續發展的軌道。

據新華社報導，薄邁倫表示，健康穩定的美中經貿關係對兩國和世界有益，願發揮橋梁作用，持續推動美中深化經貿合作。

薄邁倫於雙方會晤前於其電子報「Brilliant Thoughts」表示，隨著川習會預計於下個月舉行會晤，他在此時抵達北京，期待與中方官員會面，以掌握整體情勢，更深入了解目前局勢，並將密切傾聽北京對這場元首峰會的期待、準備提出的內容。

他強調，兩國關係目前仍大致維持穩定，但在地緣政治壓力升高下，正承受愈來愈大的壓力。不過，當中美領導人在5月會面時，仍有可能取得某些具建設性的成果。

提到此行關注的議題，薄邁倫指出，芬太尼、農產品採購、能源出口與稀土等交易性議題已相當明確，但更重要的是能否真正落實，而不只是宣布協議。他也會關注中國官員如何評估伊朗衝突及其經濟影響，北京如何看待這些變數，將有助於理解領導層在峰會前的思考方向。