時隔20年 連勝文、連勝武赴福建漳州祭祖

在美國指控中共二○二○年曾在新疆秘密核試、以及伊朗戰事紛擾的國際背景下，中共官方昨日晚間藉由「核不擴散條約」審議大會即將召開之際發布長篇報告。報告重申其一直恪守「暫停核子試驗」承諾，並指責美國、以色列攻擊國際原子能機構保障監督之下的伊朗核設施，損害國際核不擴散體系。

2026-04-21 00:00