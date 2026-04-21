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時隔20年 連勝文、連勝武赴福建漳州祭祖

中央社／ 北京21日電

國民黨主席鄭麗文結束訪中行程後，國民黨前主席連戰由長子連勝文、次子連勝武兄弟代表，20日赴中國福建省漳州龍海市榜山鎮馬崎村參與「漳台連氏宗親祭祖活動暨馬崎連氏宗親文化展」。這是時隔20年後，連家回祖籍地祭祖。

據陸媒南方都市報報導，連戰已89歲高齡，近年深居簡出，馬崎連氏宗親數月前邀請連戰長子連勝文、次子連勝武兄弟代表連家，赴馬崎參與21日開幕的「漳台連氏宗親祭祖活動暨馬崎連氏宗親文化展」。

連家兄弟此行，距離連戰2006年首度回馬崎祭祖，恰好相隔滿20年。

根據報導，連勝文此行也將另赴廈門參加福建省連橫文化研究院舉辦的「連橫先生逝世90週年紀念座談會」，以及「薪火傳文脈、同心續華章─福建省歷史名人研究會連橫研究分會成立29週年」活動。

國民黨 福建 連勝文

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