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舊金山市長訪滬 龔正：雙方合作為中美關係貢獻

中央社／ 上海21日電

美國加州舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）率團訪滬，簽署新一波合作備忘錄。上海市長龔正表示，中美關係是世界上最重要雙邊關係之一，希望雙方加強合作為中美關係發展作出更大貢獻。

上海市、舊金山市在1980年結為友好城市，羅偉於19至20日率團訪滬，慶祝兩市結為友好城市46週年。代表團於訪滬期間參訪上海音樂學院、上海自然博物館、上海戲劇學院等機構，以及出席旅遊觀光宣傳活動。

據澎湃新聞、中國新聞網報導，龔正於20日會晤羅偉，共同簽署新一波合作備忘錄（MOU）。

龔正表示，中美關係是世界上最重要雙邊關係之一。上海市、舊金山市是中美友好往來重要紐帶，兩市從1980年建立友好城市關係以來，展開富有成效的合作，友誼跨越世紀、跨越山海。

他說，上海目前正在加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，期待以兩市新一波合作備忘錄為新的起點，進一步深化經貿投資、城市治理、文化藝術等領域交流合作，支持優秀企業投資興業，加強綠色低碳、城市更新等經驗交換，為中美關係發展作出更大貢獻。

龔正指出，希望加強兩地社會各界人士特別是青少年間的交流交往，促進更多民眾到對方城市旅遊觀光，加深彼此瞭解，走得更近、更親。

羅偉表示，舊金山市在人工智慧、生物製藥、氣候技術等領域進展顯著，具備與上海合作的廣闊空間。希望兩市深化科技創新、氣候治理、可持續發展、城市治理、文化藝術、旅遊和民間交往等方面合作，期待友好務實合作。

美國 觀光 上海

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