日經濟團體代表團擬6月訪陸 中日關係惡化以來首次

致力推動中日經貿交流的「日本國際貿易促進協會」代表團擬於6月訪問北京並爭取與中方高層會面，成為日本首相高市早苗涉台言論後首個大型經濟團訪陸行動。外界認為，此行或反映中方態度趨緩。

日本「共同社」引述相關人士報導，日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團擬於6月21至24日訪問中國北京，已就此開始展開協調；朝日新聞引述相關人士指出，中方已表達有意接待該代表團。

該代表團提出，希望與中國領導層會面。這將是首相高市早苗作出圍繞「台灣有事」的國會答辯後，日本經濟團體的代表團首次訪華。

據分析，也存在中方對日態度緩和的可能性，經濟界將作為溝通窗口摸索改善雙邊關係的突破口。

代表團計畫配合6月22至26日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」訪華。預計將再次確認日中經濟合作的重要性，並要求改善中方對日出口管制等問題。

日本國際貿易促進協會是對華進行貿易與經濟交流的窗口，往年都會組織訪華團並與中方最高領導層會面。上次訪華是在去年6月，與中國國務院總理李強舉行會談。

共同社指出，自去年秋季的國會涉台言論以來，兩國關係惡化也影響到經濟交流，日中經濟協會、日本經濟團體聯合會、日本商工會議所這3家團體的代表團原計劃今年1月訪問北京，但已延期，目前還沒有恢復實施的跡象。

其他經貿團體如經濟同友會、日中經協都計劃在5月進行小規模訪問或企業考察等行程。摸索恢復交流的動向也開始出現。