鄧聿文：不排除未來1、2年中日將發生有限度軍事衝突

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日過航台灣海峽，解放軍東部戰區隨即於19日組織飛彈驅逐艦「包頭艦」編隊穿越位於琉球群島南部海域的橫當水道。從中日近期一連串事件，大陸旅美時政評論員鄧聿文警告，未來一、兩年內，中日出現一次有限度海空摩擦，甚至小規模開火，已不宜看作是危言聳聽。

對於北京為何對這次「雷」號事件反應這麼強烈？鄧聿文在其社交平台發文稱，一個原因是時點太敏感。4月17日是《馬關條約》簽署日，被中國視作「國恥日」。日本未必有意挑這個日子，但中國一定如此理解。

鄧聿文說，更直接的背景，是前不久日本自衛隊下級軍官闖入中國駐日使館事件的餘波未了。北京對此事一直很不滿，認為日方沒有真正回應中方的憤怒和關切，沒有向中國道歉。在這種情緒還沒有過去的時候，日本又派軍艦過台灣海峽，在北京看來，這是某種對中國安全關切和外交尊嚴的公然挑釁。

文章指出，真正讓北京如此警覺的，還是日本對華角色的變化。高市早苗去年上台就以首相身分把台灣問題明確放進日本自身安全和軍事應對的框架裡，其危險在於改變了日本處理台海問題的性質，這才是北京最在意的地方。

鄧聿文表示，日本新版外交藍皮書下調對華定位，等於在政治上給雙方關係降溫；在本土加快部署能打到中國的遠程打擊力量，等於在軍事上把威懾前置；繼續強化對菲律賓的安全支持，參與美菲聯演，等於在地區安全結構中把自己更深地嵌入對華圍堵鏈條。

鄧聿文稱，單看每一步，都可以包裝成「防禦性安排」，但把這些動作放在一起，日本的戰略意圖已經很清楚，就是要在美國主導的印太框架下，承擔更積極、更靠前的對華制衡角色。而從北京角度看，日本的變化比美國的施壓更刺眼。

文章強調，美國對中國是戰略打壓，日本對中國則同時疊加了歷史仇怨、地緣對沖和現實軍事前推三重因素。這種矛盾，一旦進入安全化和軍事化軌道，緩和就會變得非常困難。北京現在看日本已經不是「有矛盾的鄰國」，而是「可能介入台海、直接威脅中國周邊安全的現實對手」。

鄧聿文認為，「中日關係已經不是簡單惡化，而是在朝著一種準戰爭結構滑去」。如果高市未來幾年繼續執政，並沿著她那套帶有明顯民族主義和敵視中國色彩的路線往前走，中日戰略對立只會一步步加深，中日幾乎必然要經歷一次嚴重的安全碰撞。

他預期，未來一、兩年內，中日在東海、釣魚島周邊、台灣海峽南北兩端，甚至日本西南諸島之間發生一次有限度的小規模軍事衝突，是難以排除的。