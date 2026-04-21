官方揭露 練月琴嚴重違紀違法

大陸全國人大常委會今年二月公告，罷免前江蘇省台辦主任練月琴第十四屆全國人大代表職務，但原因未明。全國人大常委會十七日公布的公報首度披露，練月琴係「涉嫌嚴重違紀違法」，這是大陸官方首度以正式文件證實其涉案情況。不過仍未說明具體細節，也未通報其是否遭查辦。

新加坡聯合早報指出，大陸全國人大常委會十七日公布今年第二號公報，其中「關於個別代表的代表資格的報告」指出，由江蘇省選出的第十四屆全國人大代表、江蘇省委台灣工作辦公室前主任、江蘇省政府台灣事務辦公室前主任練月琴，涉嫌嚴重違紀違法。

大陸全國人大常委會二月廿六日曾公告，罷免十九名全國人大代表資格，除九名解放軍代表外，也包括去年底任內資料遭撤下的練月琴。當時遭罷免代表資格的十名文職官員中，先前均已陸續被官方通報落馬，僅練月琴始終未見進一步消息。

練月琴最後一次公開露面，是去年十月十六日至十八日出席在江蘇淮安的第十九屆台商論壇。