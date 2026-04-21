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連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

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恒大案風暴 多名高官涉案

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國恒大案一審本月中在深圳市中級人民法院開庭審理，恒大集團創辦人許家印遭控集資詐騙等八宗罪，網傳該案牽連上百名官員，香港明報則指，目前確定因牽涉此案而落馬的官員至少有前海南省委常委張琦、前貴州省委書記孫志剛、前司法部長唐一軍、前國家體育總局長茍仲文、前深圳市長陳如桂等高官及眾多金融系統高層。

明報「中國觀察」專欄指，許家印這位前大陸首富以行事高調著稱，在恒大轟然倒塌後，留下高達人民幣二點四兆元（約台幣十一兆元）債務，這些債務大概流向幾個方面。

首先是天價分紅，恒大上市後，許家印及其家族透過股息、分紅拿走超過人民幣五百億元，並提前布局離岸公司在美搭建廿三億美元境外家族信託。其次是盲目多元化投資失敗，光恒大汽車就投入超過人民幣四百億元，卻沒造過一輛車。三是高額利息融資，光利息就吃掉人民幣五千億。四是窮奢極侈，許家印買豪宅、私人飛機，僅香港三套別墅價值就超過人民幣廿億元。

還有一項支出｜行賄，許家印和恒大集團都被控「單位行賄」。恒大多年前在海南儋州市投入約一百二十億美元投資海花島，號稱世界最大人工島，最終以爛尾收場。當年違規批准建設的儋州市委書記張琦（後升任海南省委常委、海口市委書記），二○二○年因貪汙被判無期徒刑。

孫志剛與許家印同為河南人，二○一五年孫主政貴州，恒大迅速在貴州推進項目。孫後來因受賄超過八億元判處死緩。唐一軍受賄破億被判無期徒刑，財新網報導，唐一軍任遼寧省長期間，恒大大舉在遼寧投資房地產。陳如桂與許家印是老相識，二○一七年任深圳市長，恒大總部遷至深圳，獲多項政策支持。茍仲文在任期間推動「恒大國家隊」，促成多名國腳轉戰恒大足球俱樂部。還有金融系統高層也捲入，包括招商銀行前行長田惠宇。

許家印 香港 人民幣

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