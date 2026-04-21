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發改委提升經濟安全 聚焦糧食、能源

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

大陸發改委主任鄭柵潔昨日在官媒撰文稱，「十五五」時期須推動「經濟安全保障能力全面提升」，包含糧食、能源等領域。

鄭柵潔並指，近期荷莫茲海峽航運受阻，凸顯了全球產業鏈供應鏈及運輸通道的脆弱性，更強調關鍵領域的重要環節仍存在「卡脖子」風險，要在關鍵核心技術攻關取得決定性突破。

鄭柵潔的文章刊登在昨日的人民日報。他指出，十五五時期大陸經濟安全面臨的內外部環境「更加複雜嚴峻」。當前大國關係牽動國際形勢，國際形勢演變深刻影響國內發展和安全。

他特別指出，近期荷莫茲海峽航運受阻，進一步凸顯了全球產業鏈供應鏈及運輸通道的脆弱性。至於大陸內部，則是有效需求不足，供強需弱矛盾突出，部分關鍵領域技術獲取受限，核心零部件、關鍵基礎材料、高端裝備等重要環節仍存在「卡脖子」風險。

鄭柵潔提到，全面推進經濟安全保障能力建設重點任務，包含提升經濟安全韌性和抗衝擊能力等，當中有加力實施新一輪千億斤糧食產能提升行動、推進油氣增儲上產，強化煤炭煤電兜底保障作用，加快構建大國儲備體系，不斷充實儲備家底，持續拓展中俄油氣合作，確保重要產業鏈供應鏈、重大基礎設施、重要戰略通道安全。並且要加快高水平科技自立自強，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術取得突破。

同時加強宏觀經濟監測預測預警，健全反制裁、反干涉、反長臂管轄機制，「防範反擊外部對我極端遏制打壓」，並完善出口管制和安全審查機制等。

大陸 荷莫茲海峽 發改委

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