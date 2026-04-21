中共決策圈決勝科技 兩院院士10年倍增

在中共大力推進「高水平科技自立自強」並發展「新質生產力」的當下，學者研究發現，中共菁英群體「中央委員會」當中的「兩院院士」，在十年來達到了倍增。分析指出，院士在中央委員會中已更多參與高層決策，也有望在技術主導的地緣競爭中，進一步提升中國大陸的國際影響力。

香港大學當代中國與世界研究中心學者李成、趙修業，十七日在新加坡網站「ThinkChina」撰文表示，中共中央委員會（包含中央委員與中央候補委員）中的兩院（中國科學院及中國工程院）院士數量，十年間已翻倍，從二○一二年中共十八屆的十五人，增至二○二二年二十屆的卅人。

去年增選後，中國科學院共有九○八名院士，中國工程院有一○○二名院士。而本屆中共中央委員會的卅名院士中，有中科院院士廿人、工程院院士十人，專長涵蓋工程、物理、化學、電腦、半導體、人工智慧（ＡＩ）等領域。他們加起來約占中央委員會總人數的百分之八左右。

其中的指標性案例就是現任大陸教育部長懷進鵬。他是在一九六二年出生，二○○九年當選為中國科學院院士，已連續兩屆擔任中央委員，曾任工信部副部長，現任教育部長。作為電腦科學領域的領軍人物和北京航空航天大學前校長，懷進鵬在推動大陸工業升級和教育改革等方面具有獨特優勢。

此外，一九六九年出生的中國科學院院士黃如是積體電路技術領域的專家，目前擔任大陸發改委副主任，也是中共中央候補委員。

港媒星島日報引述李成說法指，中央委員會中院士人數增加，表明院士在中央委員會中的作用不僅限於政策諮詢，而是更多參與高層決策。第二十屆中央委員會中院士群體的專業構成，也反映出中共對「新質生產力」的追求，有望在技術主導的地緣競爭中，進一步提升其國際影響力。