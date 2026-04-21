陸駁美指控 「國家報告」恪守暫停核試

在美國指控中共二○二○年曾在新疆秘密核試、以及伊朗戰事紛擾的國際背景下，中共官方昨日晚間藉由「核不擴散條約」審議大會即將召開之際發布長篇報告。報告重申其一直恪守「暫停核子試驗」承諾，並指責美國、以色列攻擊國際原子能機構保障監督之下的伊朗核設施，損害國際核不擴散體系。

大陸外交部昨晚發布前述篇幅達一點八萬字的「國家報告」，以中共履行「核不擴散條約」情況為主軸，已於四月十七日提交給月底將召開的「條約」審議大會。

央視新聞昨晚發布全文，部分內容與去年底軍控白皮書相若，但加入了不少對現在國際局勢的回應。報告提到，中共一貫主張全面禁止和徹底銷毀核武器，「始終把核力量維持在國家安全需要的最低水平」，並關停重慶、青海等地的核武器研製生產設施，彰顯不追求核軍備競賽的態度。

報告抨擊美國、以色列分別於去年六月、今年二月對伊朗發起軍事打擊，嚴重違反國際法和聯合國憲章宗旨。美、以攻擊國際原子能機構保障監督之下的伊朗核設施，損害以「條約」為基石的國際核不擴散體系。北京呼籲立即停止軍事行動，推動伊朗核問題回歸對話談判的正確軌道。

報告還批評日本首相官邸官員公然宣稱「日本應該擁有核武器」，這是「挑戰國際社會底線」。中共強烈敦促日方「停止在擁核問題上的試探挑釁」。此外報告提到美、英、澳三國決定開展的核動力潛艇合作涉及大量武器級濃縮鈾向無核武器國家的轉讓，構成嚴重核擴散風險。

針對韓美去年底宣布啟動核動力潛艇合作，中共保持密切關注，並重申始終致力於朝鮮半島問題政治解決進程。報告還特別提及美國去年推出「金穹」計畫，實行「主動抑制發射」，對全球戰略穩定造成嚴重破壞。

此外，報告列舉去年中共九三閱兵展示的陸海空三位一體戰略核力量，強調中共核力量的指揮權高度集中，始終確保部隊極端嚴格、絕對準確地執行中央軍委命令。平時保持「適度戒備狀態」。在受到核威脅時，根據中央軍委命令提升戒備狀態，做好核反擊準備，懾止敵人對其使用核武器；在遭受核襲擊時，對敵實施「堅決反擊」。