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黃帝故里拜祖大典 祈願世界和平

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在熱烈祥和的氣氛中，丙午年黃帝故里拜祖大典典禮告成。圖／鄭州晚報提供
在熱烈祥和的氣氛中，丙午年黃帝故里拜祖大典典禮告成。圖／鄭州晚報提供

鄭州晚報報導，四月十九日，農曆三月初三，丙午年黃帝故里拜祖大典在河南鄭州新鄭黃帝故里隆重舉行。海內外中華兒女再次跨越千山萬水，匯聚在古老而生機勃勃的中原大地，以最虔誠的赤子之心，恭拜人文始祖軒轅黃帝，祈願世界和平安寧。

丙午年黃帝故里拜祖大典延續「同根同祖同源，和平和睦和諧」主題，黃帝故里園區莊嚴肅穆，故里石柱巍然列陣，百家姓旗迎風漫捲，故里祠前古柏傲立，同根樹下書聲琅琅。大典開始前，軒轅殿前黃色帷幕緩緩而上，燈光開啟，黃帝像啟幕。九時五十分許，丙午年黃帝故里拜祖大典典禮開始。

大典共有九項儀程，分別是：盛世禮炮、敬獻花籃；淨手上香、共拜始祖、恭讀拜文、高唱頌歌、樂舞敬拜、祈福中華、天地人和。

盛世禮炮。全體肅立，鳴炮二十一響。敬獻花籃淨手上香。港澳同胞、台灣同胞和海外華僑華人代表等走到台前，淨手上香。共拜始祖。全體人員面向黃帝像，滿懷崇敬之情行施拜禮，深深三鞠躬。

恭讀拜文。「赫赫始祖，軒轅黃帝，文明啟祥，萬古流芳……」主拜人登上拜祖台，恭讀拜祖文，緬懷祖德，瞻啟新章。高唱頌歌。來自大陸和香港、澳門、台灣地區的歌手，與少年兒童齊唱《黃帝頌》，共話同根緣。

樂舞敬拜。舞者左手執扇，舞出華夏禮儀之大，右手握簡，書寫文明源遠流長，在扇起簡合之間，盡顯禮容威儀，承載文脈深意。

祈福中華。拜祖台上，一幅名為《大河之南天地之中》的青綠山水長卷徐徐展開。各界優秀中華兒女代表在畫卷上蓋印和丙午紀年印，共同祈願九州安泰、四海升平。

天地人和。和平鴿振翅高飛，紅色氣球騰空而起。九名各界代表上台點燃火炬，執炬相承，接續先祖開天闢地的偉業，照亮新時代錦繡前程。

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