轉型秀 泉州拚邁向時尚之都

以「世遺泉州 時尚之都」為主題的二○二六泉州時尚周近日拉開帷幕，傳統與時尚交匯，折射出這座世遺名城產業轉型的新路徑。

中新社報導，二○二六泉州時尚周自四月十七日持續至五月三十一日，聯動石獅、晉江、南安等地舉辦超六十場時尚活動，吸引來自義大利、美國等國家和地區的客商、設計師、採購商等萬餘人參與，成為一場根植世遺文脈、融合產業根基的時尚盛會。

泉州擁有超七千億元（人民幣，下同）產值的產業集群，是全球紡織鞋服產業重鎮，超一點三萬家紡織鞋服企業構成從面料研發、設計製造到品牌營銷的完整產業鏈。

據泉州海關統計數據，二○二六年前兩個月，泉州紡織服裝出口八十三點九億元，同比增長百分之十八點三。

二○二五年二月出台的「泉州市打造世遺泉州時尚之都三年行動方案（二○二五至二○二七年）」提出，泉州將通過時尚載體建設、設計與科技賦能等七大主要措施，力爭到二○二七年實現時尚產業總產值突破八千億元，推動泉州從「製造強市」向「時尚之都」延伸拓展。

作為擁有二十二處世界遺產點的歷史文化名城，泉州致力於將文化符號轉化為產業發展的「源頭活水」。泉州市市長蔡戰勝表示，要讓泉州的產品不僅有國際一流的做工，更承載獨特的中國故事。

二○二六泉州時尚周期間發布的首批五十個「世遺泉州．時尚之都」標桿秀點標桿，涵蓋「世遺活化」、「閩南美學」、「產業時尚」、「文化融合」四大類別，推動城市空間與時尚產業深度融合。

多年來，泉州企業通過海外併購、品牌運營、全球布局，積累了強大的資源整合與國際對話能力。截至目前，泉州企業累計完成超過六十起國際品牌收購，安踏等企業通過併購斐樂、亞瑪芬體育等國際品牌，構建起全球化多品牌矩陣。同時，百宏、中喬體育等企業加快布局海外倉，利郎在馬來西亞開設首店，逐步形成「從泉州出發、輻射全球」的品牌網絡。