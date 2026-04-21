快訊

連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

轉型秀 泉州拚邁向時尚之都

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

以「世遺泉州 時尚之都」為主題的二○二六泉州時尚周近日拉開帷幕，傳統與時尚交匯，折射出這座世遺名城產業轉型的新路徑。 　　

中新社報導，二○二六泉州時尚周自四月十七日持續至五月三十一日，聯動石獅、晉江、南安等地舉辦超六十場時尚活動，吸引來自義大利美國等國家和地區的客商、設計師、採購商等萬餘人參與，成為一場根植世遺文脈、融合產業根基的時尚盛會。

泉州擁有超七千億元（人民幣，下同）產值的產業集群，是全球紡織鞋服產業重鎮，超一點三萬家紡織鞋服企業構成從面料研發、設計製造到品牌營銷的完整產業鏈。

據泉州海關統計數據，二○二六年前兩個月，泉州紡織服裝出口八十三點九億元，同比增長百分之十八點三。 

二○二五年二月出台的「泉州市打造世遺泉州時尚之都三年行動方案（二○二五至二○二七年）」提出，泉州將通過時尚載體建設、設計與科技賦能等七大主要措施，力爭到二○二七年實現時尚產業總產值突破八千億元，推動泉州從「製造強市」向「時尚之都」延伸拓展。

作為擁有二十二處世界遺產點的歷史文化名城，泉州致力於將文化符號轉化為產業發展的「源頭活水」。泉州市市長蔡戰勝表示，要讓泉州的產品不僅有國際一流的做工，更承載獨特的中國故事。 　　

二○二六泉州時尚周期間發布的首批五十個「世遺泉州．時尚之都」標桿秀點標桿，涵蓋「世遺活化」、「閩南美學」、「產業時尚」、「文化融合」四大類別，推動城市空間與時尚產業深度融合。

多年來，泉州企業通過海外併購、品牌運營、全球布局，積累了強大的資源整合與國際對話能力。截至目前，泉州企業累計完成超過六十起國際品牌收購，安踏等企業通過併購斐樂、亞瑪芬體育等國際品牌，構建起全球化多品牌矩陣。同時，百宏、中喬體育等企業加快布局海外倉，利郎在馬來西亞開設首店，逐步形成「從泉州出發、輻射全球」的品牌網絡。

美國 世界遺產 義大利

延伸閱讀

【味蕾的記憶】蘇冠昇／閩南小吃

「紅色時尚女王」王奇琦 用東方美學驚豔世界

從奧運舞台到全球供應鏈 興采深化永續材料搶攻國際市場

兩岸靚人物／美的集團董事長方洪波 「過客」哲學重塑企業文化

相關新聞

陸全國人大公報首度揭露 練月琴涉嚴重違紀違法

據星媒《聯合早報》20日報導，大陸全國人大常委會今年2月公告，罷免前江蘇省台辦主任練月琴第14屆全國人大代表職務，但原因未明。全國人大常委會17日公布的公報首度披露，練月琴係「涉嫌嚴重違紀違法」，為官方首度以正式文件證實其涉案情況。不過，至今仍未說明具體細節，也未通報其是否遭查辦。

央視解讀133艦赴西太平洋演訓 專家：凸顯東部戰區多軍兵種協同

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，前往南海。解放軍東部戰區隨即於19日組織133號艦艇編隊穿越橫當水道、赴西太平洋海域演訓。大陸軍事專家宋曉軍指出，這次對外表述使用的是「東部戰區」而非「東部戰區海軍」，顯示此次行動不只是海軍單一兵力出海，而是涉及戰區層級的多軍兵種協同，藉此驗證遠海聯合作戰與支援能力。

廣交會首期境外採購商 衝16.7萬新高

為期五天的第一三九屆廣交會第一期十九日在廣州閉幕。據廣交會新聞中心通報，截至當日十七時，本屆廣交會第一期共有來自二一六個國家和地區的十六點七萬名境外採購商到會，比上屆同期（下同）增長百分之五點九，再創歷史新高。

陸製無人機應用多元 圈粉全球

正在廣州舉行的第一三九屆中國進出口商品交易會（廣交會）上，超過二十家中國無人機企業攜產品集中亮相，覆蓋消費、農用、應急救援等領域，以核心技術自主可控、創新技術密集、多場景適配的優勢，吸引全球採購商競相洽談合作。

食博會開幕 泰國任主賓國

第二十三屆中國（漯河）食品博覽會（簡稱中國食博會）十九日在「中國食品名城」河南漯河啟幕，泰國擔任主賓國。本屆中國食博會吸引了來自泰國、馬來西亞、加拿大等十五個國家的六十家境外企業，攜數百種特色產品亮相。

轉型秀 泉州拚邁向時尚之都

以「世遺泉州 時尚之都」為主題的二○二六泉州時尚周近日拉開帷幕，傳統與時尚交匯，折射出這座世遺名城產業轉型的新路徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。