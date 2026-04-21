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廣交會首期境外採購商 衝16.7萬新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第一三九屆廣交會有超過廿家中國無人機企業攜產品集中亮相。圖為境外採購商在展館內觀看自動冰淇淋機器人。（新華社）
第一三九屆廣交會有超過廿家中國無人機企業攜產品集中亮相。圖為境外採購商在展館內觀看自動冰淇淋機器人。（新華社）

為期五天的第一三九屆廣交會第一期十九日在廣州閉幕。據廣交會新聞中心通報，截至當日十七時，本屆廣交會第一期共有來自二一六個國家和地區的十六點七萬名境外採購商到會，比上屆同期（下同）增長百分之五點九，再創歷史新高。

中新社報導，本屆廣交會第一期有一二三家境外工商機構組團參會，增長百分之四點二；三百個採購團中，美國中央採購、智利晟客世、德國麥德龍、日本大創等一九七家頭部企業組團參會，增長百分之六點五。

作為中國外貿的晴雨表的廣交會，本屆計畫舉辦新品發布活動超六百場，第一期舉辦新品發布活動約三百場，聚焦智能化、綠色化、融合化趨勢，全方位展示中國製造新成果。

本屆廣交會一期精準對接全球採購新需求，展覽總面積五十二萬平方米，參展企業超一點二萬家，展品涉及電子家電、工業製造、照明電氣、五金工具、車輛及兩輪車等領域。     　　

在服務機器人、智慧生活、工業自動化、新能源汽車等熱門題材基礎上，本屆廣交會一期全新增設無人機（消費級）、智能穿戴、顯示技術、農用無人機等四大專區。連日來，這些展區展現了中國智能製造新成果，吸引大批採購商現場洽談下單。 　　

深圳市越疆科技股份有限公司帶來咖啡機器人與冰淇淋機器人等產品，展示其「一機一店」的高度自動化運營模式，吸引不少採購商體驗。據悉，本屆廣交會上，該公司收到數百單意向諮詢，採購商主要來自歐美、中東、東南亞和南美。

中國智能家電產品持續受到青睞。在廣東萬和新電氣股份有限公司展位上，高能效熱泵三聯供、多場景烤爐、智能即熱熱水器、細分市場定製灶具等展品，收到歐洲、非洲、東南亞等地的採購商反覆詢價。

本屆廣交會參展企業超過三點二萬家，第一期參展企業超一點二萬家；第二期將於四月二十三日至二十七日舉行，展品涉及五金工具、家庭用品、禮品及裝飾品等領域。

第三期將於五月一日至五日舉行，展品涉及玩具及嬰孕童、時尚、家用紡織品、文具、健康休閒等領域。

針對中東採購商到會存在困難、但參會意願強烈這一現實情況，本屆廣交會還推出了專屬服務包，其中，在海外社媒加推中東專場的直播探展活動，成為連接無法到場的中東採購商的重要橋梁。 

德國 廣州

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