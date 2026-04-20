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大陸駛往伊朗貨輪遭美軍截停 北京表關切但拒答詳情

中央社／ 台北20日電
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）

針對1艘從中國出發駛往伊朗的伊朗註冊貨輪，19日在接近荷莫茲海峽的阿曼灣遭美軍扣押，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，中方對美方強制截停有關船隻表示關切。但針對媒體詢問這艘貨輪裝載什麼貨物，郭嘉昆則沒有作答。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有外媒詢問，美國扣押了一艘從中國駛出的伊朗貨輪，伊朗誓言將對美方這一行徑進行報復，那麼中方對這艘被扣押的船隻有何回應？船上裝載的是什麼貨物？

郭嘉昆在回答時說，荷莫茲海峽局勢敏感複雜，中方對美方強制截停有關船隻表示關切。希望有關方面以負責任的態度恪守停火協定，避免激化矛盾、加劇局勢緊張，為荷莫茲海峽通行恢復正常提供必要條件。

綜合外電報導，在伊朗註冊的貨輪圖斯卡（Touska）號日前從中國出發，19日在經過接近荷莫茲海峽的阿曼灣

時，不服從美軍要求停航警告，且試圖繞過封鎖，遭到美國海軍艦艇擊穿其船艙後當場截停，美軍並扣押該貨輪。

美國總統川普（Donald Trump）隨後發文表示，美國陸戰隊已經接管這艘貨輪，且正在「查看船上載有什麼物品」。

據半島電視台報導，這艘貨輪是自中國駛往伊朗，隨即引發眾多揣測，使船上載運何種物品成為各界關注的焦點。

美國 美國海軍 美軍

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