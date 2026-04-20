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央視解讀133艦赴西太平洋演訓 專家：凸顯東部戰區多軍兵種協同

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，共軍包頭艦隨即於19日穿越位於琉球群島南部海域的橫當水道。圖為2022年12月26日中俄「海上聯合-2022」軍演時，包頭艦實射防空飛彈資料照。（新華社）
日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，共軍包頭艦隨即於19日穿越位於琉球群島南部海域的橫當水道。圖為2022年12月26日中俄「海上聯合-2022」軍演時，包頭艦實射防空飛彈資料照。（新華社）

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，前往南海。解放軍東部戰區隨即於19日組織133號艦艇編隊穿越橫當水道、赴西太平洋海域演訓。大陸軍事專家宋曉軍指出，這次對外表述使用的是「東部戰區」而非「東部戰區海軍」，顯示此次行動不只是海軍單一兵力出海，而是涉及戰區層級的多軍兵種協同，藉此驗證遠海聯合作戰與支援能力。

東部戰區新聞發言人徐承華19日表示，解放軍東部戰區組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，檢驗部隊遠海作戰能力，並稱此為依年度計畫組織的例行性訓練，符合相關國際法與國際實踐，不針對特定國家與目標。

央視新聞20日刊出題為「133號艦艇編隊為何選擇從橫當水道進入太平洋」的報導，除說明橫當水道的地理位置與航道條件外，也引述宋曉軍強調，這次由「東部戰區」而非「東部戰區海軍」出面發布消息，具有特殊意義。

宋曉軍表示，使用「東部戰區」這個詞非常重要。依照中共軍方近年編制調整，原戰略支援部隊改編後，形成資訊支援、網路空間、航太及聯勤保障等兵種，可嵌入各戰區並與戰區海軍密切配合。他稱，若在遠海行動中，航太部隊可提供航太支援，資訊支援部隊負責資訊支援，網路空間部隊提供網路支援，聯勤保障部隊則負責後勤支援；在出海前的近海階段，陸軍、空軍及火箭軍等也可提供相應支援。

宋曉軍並稱，133號艦艇編隊此次通過的是橫當水道公海部分，航行屬正常且正當。近年解放軍海軍遠洋訓練若要穿越第一島鏈，不少都會選擇這條航道，形容已是「熟門熟路」。

報導指出，橫當水道位於琉球群島南部海域，是連接東海與西太平洋公海的重要通道之一。吉林毓文中學地理教師于浩表示，相較於宮古海峽、巴士海峽等傳統通道，橫當水道距離中國大陸東部沿海主要海軍港口更近，可縮短航程與時間，有利提升遠海訓練與戰備巡航的持續性與經濟性。

報導接著指出，133號艦艇編隊主力為舷號133的「包頭艦」，屬052DL改進型飛彈驅逐艦。該型艦體加長，以適配反潛直升機，並配備較高水準的雷達與資訊化系統。

宋曉軍表示，其搭載的X波段有源相位陣列雷達幾乎無死角，可為航空母艦或其他艦艇提供區域防空；另配備64單元垂直發射系統，可執行防空、反導及反潛等任務，被形容為「航母帶刀侍衛」。

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