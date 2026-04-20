日澳簽購艦購備忘錄 陸媒：日本「再軍事化」關鍵一步

澳洲與日本18日在墨爾本簽署軍購備忘錄，澳方將採購升級版「最上」級護衛艦，總規模約100億澳元（約新台幣2254億元）。對此，環球時報20日社評指出，這是日本自2014年解除武器出口禁令以來，最引人注意的一筆軍售，也是日本加速擺脫戰後體制約束、推動「再軍事化」的關鍵一步。戰後日本沒有得到清算的軍國主義基因正在「死灰復燃」，日本的軍事冒險主義面臨失控風險。

路透報導，澳洲副總理兼國防部長馬勒斯與日本防衛大臣小泉進次郎18日共同簽署備忘錄，再次確認兩國政府將合作推動新型艦艇順利交付。艦艇預計自2029年起陸續交付澳洲。

報導指出，升級版「最上」級護衛艦具備反潛、反艦及防空作戰能力。澳洲規畫將其部署於重要海上貿易航線，以及印度洋與太平洋間的北部戰略通道，以提升海上防衛與區域部署能力。

日媒《朝日新聞》19日報導，這次護衛艦輸出是日本首個大型防衛裝備轉移項目。由於護衛艦屬具殺傷能力的武器裝備，依現行「防衛裝備轉移三原則」，原則上出口受到限制；但若以「國際聯合研發」名義進行，則可獲准出口。

環球網20日報導，除此次對澳護衛艦出口案外，日本國會參議院日前也通過2026財年預算案，其中防衛預算突破9兆日圓（約新台幣1.8兆元），創下歷史新高。日本政府並有意進一步修改「防衛裝備轉移三原則」，朝原則上允許出口殺傷性武器的方向調整。

針對日本近期動向，大陸國防部新聞發言人張曉剛17日表示，種種跡象表明，日本右翼勢力正加快推動安保政策朝進攻性、擴張性方向轉變，其所作所為嚴重違背《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等具有國際法效力文件的規定，亦嚴重違背日本憲法和國內既有規範，對戰後國際秩序和地區和平穩定造成威脅。

大陸軍事問題專家張軍社表示，日本向澳洲出售大量「最上」級護衛艦，是其近年試圖突破武器出口限制的重要舉措，「日澳這種合作本質是搞地區對抗、拉攏小圈子，會破壞地區和平穩定。」

張軍社認為，作為二戰侵略國和戰敗國，日本出口武器及試圖發展國防工業，違背了相關國際法規定，也違反其和平憲法及「專守防衛」政策，這一系列舉動無疑會進一步破壞地區的和平穩定，國際社會需對此保持高度警惕。

環球時報社評則指出，日本的武器出口，是一場蓄謀已久的制度法律突破，是一根撬動國內軍事工業全面「還魂」的槓桿，更是一枚將混亂傳播至周邊的危險棋子。日本近期的一系列危險動作，構成一幅完整的「再軍事化」路線圖。該社評呼籲國際社會應堅決遏制日本危險的「軍事暴走」勢頭，共同維護二戰後的和平秩序不被蠶食瓦解。