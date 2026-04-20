中國發改委主任：要提升國家經濟安全保障能力

中國國家發改委主任鄭柵潔表示，面對更加複雜嚴峻的外部環境，與更加艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，須推動國家經濟安全保障能力全面提升，以新安全格局保障新發展格局。

中共黨媒人民日報今天在其11版刊載鄭柵潔的文章「持續提升國家經濟安全保障能力，以新安全格局保障新發展格局」，當中表示，「十五五」時期，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。

鄭柵潔表示，國際方面，外部環境不穩定不確定因素增多，並稱單邊主義、保護主義抬頭，霸權主義和強權政治威脅上升，個別國家濫施關稅措施，築牆設壘、脫鈎斷鏈增多，經濟全球化遭遇逆流，國際經濟貿易規則和秩序受到嚴峻挑戰。

他續稱，資源國礦業政策趨於收緊，能源、關鍵礦產競爭更趨激烈，近期荷莫茲海峽航運受阻，凸顯了全球產業鏈供應鏈及運輸通道的脆弱性。

在國內方面，鄭柵潔認為，部分關鍵領域技術獲取受限，核心零部件、關鍵基礎材料、高端裝備等重要環節仍存在「卡脖子」風險。就業和居民收入增長壓力較大，防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等風險任務繁重。

他表示，全面推進經濟安全保障能力建設有4點認為，包含立足國家經濟安全扎實辦好自己的事、提升經濟安全韌性與抗擊衝擊能力、完善經濟安全風險防控體系、加強新興領域安全治理。

他強調，要加快高水準科技自立自強，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器、基礎軟件、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。提高防範化解重點領域風險能力，統籌推進房地產、地方政府債務、中小金融機構等風險有序化解，推動平台經濟健康發展。

鄭柵潔最後說，要健全反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制，防範反擊外部對中國極端遏制打壓。加強貿易風險防控，完善出口管制和安全審查機制，依法保護外商投資權益。