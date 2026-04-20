環時：日戰艦銷澳洲 為自衛隊出海鋪路 恐「軍事暴走」

日本和澳洲18日簽署合同，澳洲將耗資70億美元向日採購巡防艦，這是日本自2014年解除武器出口禁令以來最重大軍售，外媒報導稱此協議是日澳聯手為對抗中國。日本此舉再度引來中國強烈不滿，官媒昨再批日本以渲染「中國威脅論」為藉口勾連澳洲結成「準軍事同盟」，意在為其自衛隊「出海」鋪路，重新實現具強大破壞力的武裝擴軍，日本已徹底撕下了「和平」偽裝，必須警惕日本「軍事暴走」的風險。

中國官媒環球時報今天凌晨發布社評指出，近期，日本在軍事安全領域頻頻「暴走」，引發國際社會高度警惕。此次與澳洲啟動70億美元巡防艦合同，為日本12年來最重大軍售，是日本一場蓄謀已久的制度法律突破，也是日本加速擺脫戰後體制約束、推動「再軍事化」的關鍵一步，日本軍國主義基因正在「死灰復燃」，日本的軍事冒險主義面臨失控風險。

社評指出，日本的武器出口，是一根撬動其國內軍事工業全面「還魂」的槓桿，更是一枚將混亂傳播至周邊的危險棋子。有分析指出，日本急於通過向澳洲提供戰艦，融入美英澳「奧庫斯」體系。一旦澳洲為「最上」級巡防艦建立配套的保障系統和維修體系，日本海上自衛隊的同型戰艦在澳補給維護將暢通無阻，加上日澳「互惠准入協定」的「準軍事同盟」關係，無異於為自衛隊「出海」鋪路搭橋。

至此已可以清晰地看到日本「再軍事化」的危險邏輯：以渲染「中國威脅論」為藉口，以強化陣營對抗的軍事同盟為主軸，以突破和平憲法和發展進攻性軍力為目標，妄圖實現重新武裝，再度成為具有強大破壞力的「能戰國家」。

中媒觀察者網報導稱，這次日本啟動12年來最重大軍售，顯示日本已經「不裝了」，徹底撕下了其「和平」偽裝。

日本近期的危險動作遠不止於此，其擴軍備戰、突破戰後約束的步伐持續加快——不僅計畫向美國採購大量進攻性巡航導彈，還在不斷強化與北約的勾連，頻繁開展聯合軍事演習，本月擬修改「防衛裝備轉移三原則」，內容包括原則上允許出口殺傷性武器等，正一步步架空戰後和平體系。

中國外交部發言人毛寧就此指出，日本加速「再軍事化」是事實和現實，有實際的路線和行動，正在威脅地區和平穩定。國際社會必須高度警惕，堅決抵制日本「新型軍國主義」的妄動。