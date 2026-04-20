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東部戰區聯合戰備巡航 星媒分析：亮底線、劃紅線

世界日報／ 中國新聞組／北京20日電
中國外交部指控日本自衛隊「雷」號驅逐艦17日進入台灣海峽活動，已向日方提出強烈抗議。圖為中方18日公布東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。（取材自央視玉淵譚天）
中國外交部指控日本自衛隊「雷」號驅逐艦17日進入台灣海峽活動，已向日方提出強烈抗議。圖為中方18日公布東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。（取材自央視玉淵譚天）

解放軍東部戰區18日宣布，東部戰區位東海相關海空域組織海空兵力開展聯合戰備巡航。新加坡聯合早報稱，此舉被視為北京對日本行動的回應。此前一天，在「馬關條約」簽訂131周年的日子，日本海上自衛隊一艘驅逐艦過航台灣海峽，專家表示，此次日艦行動明顯具有政治試探與挑釁性質，「當國家主權安全和領土完整受到嚴重挑釁時，解放軍將會通過軍事行動表明態度，亮出底線，劃出紅線。」

環球時報報導，東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校18日表示，解放軍東部戰區當天位東海相關海空域，組織海空兵力開展聯合戰備巡航，這是年度計劃內的正常安排，旨在檢驗部隊聯合作戰能力。

「東部戰區的反制並非針對正常航行，而是針對日方蓄意挑釁威脅中國主權和安全、為 『台獨』勢力傳遞錯誤信號的非法行為。」軍事問題專家張軍社分析表示，東部戰區的軍事行動是依法行使管轄權和自衛權。台灣海峽並非公海或所謂的「國際水域」。根據「聯合國海洋法公約」及中國國內法，台灣海峽包含中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區，中國對海峽享有主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。

從行動時機來看，日方挑釁次日，東部戰區便展開聯合戰備巡航，也體現了戒備狀態、快速的應急響應能力，以及對台灣海峽的有效管控實力。張軍社說，「解放軍有充足能力，對任何挑釁行為作出快速回應，掌握現場主動權。」

張軍社稱，此次東部戰區的行動也是為了遏制日方漸進式的試探與挑釁，向日本右翼勢力發出警示。

「當前日方正在推動修憲和擴軍，加快 『再軍事化』步伐，其在台灣問題上的表態和過航台灣海峽的行動旨在逐步突破戰後體制限制，重新在台海尋求軍事存在，武力介入台灣問題。」張軍社強調，中國對此絕不會有任何妥協：東部戰區的強硬反制更是針對日本右翼勢力發出的戰略警告：中國絕不允許歷史重演，絕不給「武力介入台海」留下任何戰略模糊空間。

張軍社表示，在「馬關條約」簽訂131周年這個時間點，日本派軍艦過航台灣海峽絕非偶然，暴露日方一些人企圖武力介入台海的危險圖謀。中國有權對挑釁行為進行全程跟蹤、警告甚至驅離。「若日方一再挑釁，中方可能會常態化開展多軍兵種聯合行動。」

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