學者：近10年更多科學家進入中共決策層

有學者指出，近10年來，中國有更多科學家進入中共決策層。

根據星島日報今天的報導，香港大學當代中國與世界研究中心學者李成、趙修業近日在新加坡英文網站「ThinkChina」撰文表示，過去10年，中國的科技成就舉世矚目，但很少人注意到，「兩院院士」（中國科學院及工程院）群體在中共中央委員會的人數持續增長。

報導表示，中共中央委員會作為中國核心決策機構，成員約有350人，18屆中央委員會有15名院士，院士占比僅3.5%，其中中央委員3人、候補委員12人。

不過，到了20屆，院士數量翻了一倍達到30人，占比升至8%，包括7名中央委員、23名候補委員，數量達到了歷史新高。

報導表示，中國頂尖科學家進入決策層並非新事，建國初期「兩彈一星」元勳錢學森、朱光亞、鄧稼先便曾任中央候補委員或中央委員，復旦大學前校長謝希德也於80、90年代擔任中央委員，但僅為個例。

但改革開放後，隨着中國的戰略重心逐步轉向經濟發展和科技創新，科技背景在政治菁英選拔中的重要性不斷提高。

報導指出，現屆中央委員會的30名院士中，中科院20人、工程院10人，涵蓋計算機、半導體、人工智慧（AI）等領域。

報導引述當代中國與世界研究中心創始主任李成說，中央委員會院士人數的增加表明，院士在中央委員會中的作用不僅限於政策諮詢，而是更多參與高層決策；20屆中央委員會中院士群體的構成，反映出中國對「新質生產力」的追求，「有望在技術主導的地緣競爭中，進一步提升中國的國際影響力」。