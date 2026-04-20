快訊

伊朗報復美軍扣押貨船！無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

小S自責發起「大S最後日本旅行」 淚崩：早知就聽S媽的話

割頸案再掀怒火！YT曝「乾哥妹個資」破百萬流量 Cheap開轟1事

聽新聞
0:00 / 0:00

學者：近10年更多科學家進入中共決策層

中央社／ 香港20日電

有學者指出，近10年來，中國有更多科學家進入中共決策層。

根據星島日報今天的報導，香港大學當代中國與世界研究中心學者李成、趙修業近日在新加坡英文網站「ThinkChina」撰文表示，過去10年，中國的科技成就舉世矚目，但很少人注意到，「兩院院士」（中國科學院及工程院）群體在中共中央委員會的人數持續增長。

報導表示，中共中央委員會作為中國核心決策機構，成員約有350人，18屆中央委員會有15名院士，院士占比僅3.5%，其中中央委員3人、候補委員12人。

不過，到了20屆，院士數量翻了一倍達到30人，占比升至8%，包括7名中央委員、23名候補委員，數量達到了歷史新高。

報導表示，中國頂尖科學家進入決策層並非新事，建國初期「兩彈一星」元勳錢學森、朱光亞、鄧稼先便曾任中央候補委員或中央委員，復旦大學前校長謝希德也於80、90年代擔任中央委員，但僅為個例。

但改革開放後，隨着中國的戰略重心逐步轉向經濟發展和科技創新，科技背景在政治菁英選拔中的重要性不斷提高。

報導指出，現屆中央委員會的30名院士中，中科院20人、工程院10人，涵蓋計算機、半導體、人工智慧（AI）等領域。

報導引述當代中國與世界研究中心創始主任李成說，中央委員會院士人數的增加表明，院士在中央委員會中的作用不僅限於政策諮詢，而是更多參與高層決策；20屆中央委員會中院士群體的構成，反映出中國對「新質生產力」的追求，「有望在技術主導的地緣競爭中，進一步提升中國的國際影響力」。

延伸閱讀

中研院士座談提京華城案 南一中：鼓勵學子對話思辨

鄭麗文訪陸後 央視問：「台灣接下來該怎麼辦？」

學者沈冬寫周藍萍傳奇 從綠島小夜曲到梁祝

相關新聞

中國恒大案 牽連陸前司法部長唐一軍等眾多高官

中國恒大案一審本月13、14日在深圳市中級人民法院開庭審理，恒大集團創辦人許家印遭控集資詐騙等八宗罪，網傳該案牽連中共上百名官員，香港明報則指出，目前確定因牽涉此案而落馬的官員至少有前海南省委常委張琦、前貴州省委書記孫志剛、前司法部長唐一軍、前國家體育總局局長茍仲文、前深圳市長陳如桂等高官，以及眾多金融系統高層。

日澳簽購艦購備忘錄 陸媒：日本「再軍事化」關鍵一步

澳洲與日本18日在墨爾本簽署軍購備忘錄，澳方將採購升級版「最上」級護衛艦，總規模約100億澳元（約新台幣2254億元）。對此，環球時報20日社評指出，這是日本自2014年解除武器出口禁令以來，最引人注意的一筆軍售，也是日本加速擺脫戰後體制約束、推動「再軍事化」的關鍵一步。戰後日本沒有得到清算的軍國主義基因正在「死灰復燃」，日本的軍事冒險主義面臨失控風險。

共艦通過琉球群島 赴西太演訓

北京為反制日本自衛隊「雷」號護衛艦十七日通過台灣海峽，東部戰區十八日通報，當天在東海相關海空域組織海空兵力展開聯合戰備巡航。東部戰區昨天表示，該戰區組織一三三號艦艇編隊通過琉球群島中的橫當水道，開赴西太平洋海域開展演訓活動，檢驗部隊遠海作戰能力。

擴大產量…丁薛祥訪土庫曼 加強氣田合作

中東戰爭衝擊各國能源供應，大陸國務院副總理丁薛祥近日以大陸國家主席習近平特別代表身分赴土庫曼訪問，聚焦兩國天然氣合作，呼籲加快推進重大項目。外媒指出，雙方啟動擴大加爾金內什（Galkynysh）天然氣田產量工程，該氣田為全球第二大，這將加強北京在當地能源領域的地位。

商總擬動員七公協會表態 陸委會再喊話：勿成施壓工具

「鄭習會」後，大陸宣布十項涉台措施，涵蓋陸客自由行、農產品輸陸等，我方政府已表態不予接受。針對部分業界團體20日擬在商總召開記者會，陸委會繼18日後，19日再度向業者喊話稱，陸方相關措施本質上為繞過我方政府公權力的政治操作，並指以經貿交流附帶政治前提，已涉及統戰分化與「以商逼政」，呼籲業界勿被利用，避免成為施壓政府的工具。

工商團體擬開記者會談陸10大措施 陸委會喊話：勿淪政治操作工具

針對部分業界團體擬於20日在商總召開記者會，就大陸近期公布涉台措施表達看法。陸委會19日發布新聞稿表示，大陸在「習鄭會」後推出相關措施，本質上是企圖繞過政府公權力的政治交易，無法真正保障民眾與產業權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。