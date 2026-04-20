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中國恒大案 牽連陸前司法部長唐一軍等眾多高官

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國恒大案牽連眾多中共官員。圖為時任大陸全國政協委員的許家印，2017年3月9日在全國政協十二屆五次會議第二次全體會議大會上，以《脫貧攻堅 重在精準 貴在落實》為題發言。（新華社）
中國恒大案牽連眾多中共官員。圖為時任大陸全國政協委員的許家印，2017年3月9日在全國政協十二屆五次會議第二次全體會議大會上，以《脫貧攻堅 重在精準 貴在落實》為題發言。（新華社）

中國恒大案一審本月13、14日在深圳市中級人民法院開庭審理，恒大集團創辦人許家印遭控集資詐騙等八宗罪，網傳該案牽連中共上百名官員，香港明報則指出，目前確定因牽涉此案而落馬的官員至少有前海南省委常委張琦、前貴州省委書記孫志剛、前司法部長唐一軍、前國家體育總局局長茍仲文、前深圳市長陳如桂等高官，以及眾多金融系統高層。

明報《中國觀察》專欄20日的文章指出，許家印這位前「中國首富」以行事高調著稱，在恒大轟然倒塌後，留下高達人民幣2.4兆元（約合新台幣11兆元）債務，這些債務大概流向以下幾個方向：

首先是天價分紅。恒大上市後10多年間，許家印及其家族通過股息、分紅累計拿走超人民幣500億元，並提前布局，通過離岸公司在美國搭建23億美元境外家族信托。

其次是盲目多元化投資失敗。光恒大汽車就投入超過人民幣400億元，卻沒造過一輛車；恆大冰泉虧損人民幣40億元；廣州恆大足球俱樂部累計虧損超過70億元。

第三是高額利息融資，光利息就吃掉人民幣5,000億。

第四是窮奢極侈，許家印在全球買豪宅、私人飛機、頂級豪車，僅香港三套別墅價值就超過人民幣20億元。

此外還有一項支出——行賄，許家印和恒大集團都被控「單位行賄」。恒大多年前在海南儋州市投入約120億美元投資海花島，號稱世界最大的人工島，最終以爛尾收場。當年違規批准海花島建設的儋州市委書記張琦（後升任海南省委常委、海口市委書記），2020年因貪汙被判無期徒刑。

前貴州省委書記孫志剛與許家印同為河南人，而且是武漢鋼鐵學院校友。2015年孫志剛主政貴州後，恒大迅速在貴州推進「一對一幫扶」項目，投入逾人民幣75億元資金，並在貴陽大規模拿地開發樓盤。孫志剛後來因受賄超過8億元判處死緩，罪狀包括「為房地產開發提供幫助」。

前司法部長唐一軍受賄破億被判無期徒刑。大陸財新網報導，唐一軍擔任遼寧省長兩年半，恒大集團大舉在遼寧投資房地產項目，並幫助許家印拿下盛京銀行控股權，因缺乏監管，導致盛京向恒大輸血超過千億，留下爛帳。

前深圳市長陳如桂出身廣州城建系統，與許家印是老相識，2017年任深圳市長，恒大總部從廣州遷至深圳，獲多項政策支持。

被判死緩的前國家體育總局局長茍仲文，任期間推動「恒大國家隊」模式，促成多名「國腳」轉戰恒大足球俱樂部。

還有大批中國金融系統高層也捲入恒大案，包括：中信銀行前行長孫德順、招商銀行前行長田惠宇、中國銀行前行長劉連舸‌、光大銀行前董事長李曉鵬，均涉嫌為恒大巨額貸款開綠燈。

恒大

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