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共艦通過琉球群島 赴西太演訓

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京為反制日本自衛隊「雷」號護衛艦十七日通過台灣海峽，東部戰區十八日通報，當天在東海相關海空域組織海空兵力展開聯合戰備巡航。東部戰區昨天表示，該戰區組織一三三號艦艇編隊通過琉球群島中的橫當水道，開赴西太平洋海域開展演訓活動，檢驗部隊遠海作戰能力。

針對上述行動，中共解放軍東部戰區發言人徐承華稱，演訓是根據年度計畫組織的例行性訓練，符合相關國際法和國際實踐。

日本自衛隊艦艇十七日進入台海，是日本首相高市早苗上台以來的首次，引起中方強烈抗議。新華社發布時評，去年十一月高市早苗稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示武力介入台灣問題。在此背景下，日方派自衛隊艦艇在台海「肆意滋事」，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀。

時評指，今年三月日本海上自衛隊進行大幅改組，組建「水上戰群」與「兩棲戰與水雷戰群」等部隊，進攻性作戰意圖昭然若揭。

三月卅一日，日本防衛省在熊本縣部署射程遠超其領土防衛需求的「二五式地對艦導彈」，公然謀求對敵基地攻擊能力；近日，防衛大臣小泉進次郎更進一步將整軍擴武前置化，推進在距離台灣僅百餘公里的與那國島部署防空導彈部隊。一系列動向說明日本「新型軍國主義」已然成勢為患，嚴重威脅地區和平穩定。

觀察者網刊文稱，一三一年前的四月十七日，清政府與日本簽署馬關條約，將台灣、澎湖列島割讓給日本，給中華民族刻下了一道巨大而深重的傷痕。此次日本自衛隊艦艇在四月十七日這一天過航台海，絕非巧合。

台海 解放軍 軍演 琉球 日本

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