工商團體擬開記者會談陸10大措施 陸委會喊話：勿淪政治操作工具

針對部分業界團體擬於20日在商總召開記者會，就大陸近期公布涉台措施表達看法。陸委會19日發布新聞稿表示，大陸在「習鄭會」後推出相關措施，本質上是企圖繞過政府公權力的政治交易，無法真正保障民眾與產業權益。

陸委會指出，大陸在「習鄭會」後發布的10項涉台措施，以及部分政治人物所稱的「大禮包」，本質上是國共私相授受的政治交易，無法真正保障產業利益及民眾權益福祉；其中針對台灣農漁產品輸銷大陸設下「九二共識」及「反對台獨」等政治前提，更涉及對台「統戰分化」，並意圖透過對業者及各縣市區隔對待，進行政治操作及影響國內選舉。

陸委會表示，政府支持健康有序的兩岸交流，但任何交流措施都不應附帶政治前提，更不應成為特定政黨政治交易的籌碼。陸方此次提出的10項措施，已將原本單純的經貿交流措施「政治化」、「工具化」、「武器化」，且多數措施過去曾因政治操作及無中生有的理由，時而開放、時而禁止，對台灣產業及農漁民帶來高度不確定性與重大利益損害。政府有責任確保台灣經濟及產業不再陷入結構性風險，並防止兩岸經貿措施被當成統戰分化、政治操作及介入選舉的工具。

陸委會再次提醒，近年大陸經濟面臨嚴重失衡及持續下行風險，許多台商及外資紛紛撤離；中共當局為解決經濟困境及過剩產能，低價向海外傾銷，並對各國進行各種形式的經濟脅迫。大陸經濟早已虛有其表，「躺平」、「窮遊」等窘況暴露無遺，但中共當局仍透過與國民黨的政治互動，附帶政治條件，推出農漁產品輸中、陸客來台等措施，企圖「以商逼政」，利誘業者、分化台灣內部，並將影響力延伸至台灣，以擴大其影響力，加速「融台」及「統一」進程。

陸委會表示，中方所謂的「大禮包」，反映的正是上述經濟壓力與政治操作，國人及業者千萬不要再受騙，更應避免淪為被中共及其在台協力者操作與運用的工具。

陸委會稱，近日大陸透過各種關係及管道，對我業者、團體及個人持續施壓，要求公開表態；不少業者、團體反映受到壓力並不堪其擾。長期以來，中共以利益要挾、施壓我業者，「以商逼政」的統戰作為層出不窮，政府也一再強調，對業者的合理訴求及相關利益，一定會正視處理，但也要呼籲所有業界，須基於整體經濟及產業利益的考量，不要再附和中共，拒絕被利用成施壓政府的工具。

陸委會強調，唯有業界和政府站在一起，共同呼籲、要求對岸停止政治操作，正視我公權力的存在，儘快和我政府展開協商，才能真正保障產業界及農漁民的利益，並確保兩岸交流能夠健康有序的發展。