40名中國工人乘大巴在俄羅斯翻覆 釀2死至少10傷

一輛載運40餘名中國工人前往俄羅斯工作的大巴，18日在與內蒙古接壤的俄羅斯境內突然翻覆，目前已知造成2人死亡、至少10人受傷。內蒙古自治區主席包鋼為此趕往中俄邊界的滿洲里指揮善後工作，其中包括接運傷者返國救治。

綜合新華社、內蒙古日報及極目新聞報導，中國駐伊爾庫次克（Irkutsk）總領事館通報，這輛大巴上載有40多名中國公民，事發前不久從滿洲里駛入俄羅斯外貝加爾邊疆區，目的地是邊疆區首府赤塔（Chita），因不明原因翻覆，當場造成1人死亡，另1人在送醫後不治。

知情人士透露，這輛大巴上載運的多為前往俄羅斯工作的務工人員。而大巴平常是每週一自中國發車，週三自俄羅斯返國，至於肇事大巴則屬加開的包車。

至於官方反應，據報導，內蒙古官方接獲事故報告後，中共內蒙古自治區黨委書記王偉中作出批示，要求迅速搶救傷者，安撫死者家屬，並查明事故原因妥處善後。隨後，內蒙古自治區主席包鋼即趕往滿洲里市，指揮傷者回國救治和善後處理工作。