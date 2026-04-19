快訊

影／嘉義市東區大雅路民宅深夜火警 一家3口救出命危送醫

大甲媽跨過濁水溪抵雲林 西螺大橋萬人接駕萬頭攢動

聽新聞
0:00 / 0:00

40名中國工人乘大巴在俄羅斯翻覆 釀2死至少10傷

中央社／ 台北19日電

一輛載運40餘名中國工人前往俄羅斯工作的大巴，18日在與內蒙古接壤的俄羅斯境內突然翻覆，目前已知造成2人死亡、至少10人受傷。內蒙古自治區主席包鋼為此趕往中俄邊界的滿洲里指揮善後工作，其中包括接運傷者返國救治。

綜合新華社、內蒙古日報及極目新聞報導，中國駐伊爾庫次克（Irkutsk）總領事館通報，這輛大巴上載有40多名中國公民，事發前不久從滿洲里駛入俄羅斯外貝加爾邊疆區，目的地是邊疆區首府赤塔（Chita），因不明原因翻覆，當場造成1人死亡，另1人在送醫後不治。

知情人士透露，這輛大巴上載運的多為前往俄羅斯工作的務工人員。而大巴平常是每週一自中國發車，週三自俄羅斯返國，至於肇事大巴則屬加開的包車。

至於官方反應，據報導，內蒙古官方接獲事故報告後，中共內蒙古自治區黨委書記王偉中作出批示，要求迅速搶救傷者，安撫死者家屬，並查明事故原因妥處善後。隨後，內蒙古自治區主席包鋼即趕往滿洲里市，指揮傷者回國救治和善後處理工作。

俄羅斯 內蒙古 新華社

延伸閱讀

影／7旬老婦駕車撞進「85度C」 47歲用餐顧客遭撞擊傷重不治

劍指大陸 FBI示警：美國境內假冒陸公安詐騙犯罪日益猖獗

賓士車國道恍神釀成奪命車禍 20歲女駕駛過失致死罪移送法辦

「可優先用血」中國獻血證爆黑色產業鏈 1張喊價2000元

相關新聞

工商團體擬開記者會談陸10大措施 陸委會喊話：勿淪政治操作工具

針對部分業界團體擬於20日在商總召開記者會，就大陸近期公布涉台措施表達看法。陸委會19日發布新聞稿表示，大陸在「習鄭會」後推出相關措施，本質上是企圖繞過政府公權力的政治交易，無法真正保障民眾與產業權益。

伊朗再關荷莫茲海峽 陸媒：預料中 不宜依賴單一訊息

伊朗軍方24小時內恢復對荷莫茲海峽嚴格管制，美國總統川普稱伊朗無法「勒索美國」，但對談判仍表樂觀。具新華社背景新媒體「牛彈琴」評論指出，中東圍繞荷莫茲海峽再生變化並波及印度油輪安全，認為「完全在預料之中」，主因在於伊朗對美判斷偏差及國際政治仍為實力與謀略較量。

人民日報：警惕日本右翼翻案東京審判

中日關係持續緊繃，中共中央黨報《人民日報》19日刊登華東政法大學國際法學院教授管建強的文章指出，東京審判不僅是對日本軍國主義罪行的清算，也奠定了戰後東亞國際秩序的重要基石。面對日本右翼肆意翻案歷史，企圖推翻歷史和法理的定論，各方必須對日本的戰略走向保持高度警惕。

鄭麗文訪陸後 央視問：「台灣接下來該怎麼辦？」

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團至中國大陸訪問，鄭麗文返台一周後，大陸央視新聞19日以「台灣接下來該怎麼辦」為題指，目前外界關注焦點已轉向台灣的後續選擇與發展方向。報導認為，儘管兩岸政治分歧仍在，但歷史經驗顯示「事在人為」，當年「三通」前分歧也不小，關鍵在未來需持續接力、逐步推進。

商總擬動員七公協會表態 陸委會再喊話：勿成施壓工具

「鄭習會」後，大陸宣布十項涉台措施，涵蓋陸客自由行、農產品輸陸等，我方政府已表態不予接受。針對部分業界團體20日擬在商總召開記者會，陸委會繼18日後，19日再度向業者喊話稱，陸方相關措施本質上為繞過我方政府公權力的政治操作，並指以經貿交流附帶政治前提，已涉及統戰分化與「以商逼政」，呼籲業界勿被利用，避免成為施壓政府的工具。

日艦「雷」號通過台海 解放軍警告日本：小心玩火自焚

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，引發中方不滿。中共解放軍旗下《鈞正平工作室》18日發文指，大陸外交部、國防部及東部戰區已相繼表態並抗議，批評日方行動具挑釁意涵，並在涉台問題上升高風險。文章並稱，日本常以對外製造摩擦轉移內部矛盾，指其「賭國運」傾向再現，「嗜賭者，終無勝算」，並警告日方若一意孤行，將引火燒身付出代價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。