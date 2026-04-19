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日艦「雷」號通過台海 解放軍警告日本：小心玩火自焚

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國外交部指控日本自衛隊「雷」號驅逐艦17日進入台灣海峽活動，已向日方提出強烈抗議。圖為中方18日公布東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。（圖／取自央視玉淵譚天）
中國外交部指控日本自衛隊「雷」號驅逐艦17日進入台灣海峽活動，已向日方提出強烈抗議。圖為中方18日公布東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。（圖／取自央視玉淵譚天）

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，引發中方不滿。中共解放軍旗下《鈞正平工作室》18日發文指，大陸外交部、國防部及東部戰區已相繼表態並抗議，批評日方行動具挑釁意涵，並在涉台問題上升高風險。文章並稱，日本常以對外製造摩擦轉移內部矛盾，指其「賭國運」傾向再現，「嗜賭者，終無勝算」，並警告日方若一意孤行，將引火燒身付出代價。

《鈞正平工作室》微博18日發布文章寫道，17日，日本海上自衛隊「雷」號驅逐艦過航台灣海峽。東部戰區新聞發言人披露通過時間為凌晨4時02分至下午5時50分，並稱中方對台海周邊海空動態全程跟監警戒並持續管控，顯示對區域態勢保持掌握。同時，大陸國防部新聞發言人則使用「有效瞰制管控」的全新表述，「瞰」指居高俯視，「制」為全面掌控壓制。

文章批評日方「航行自由」說法站不住腳，指台海正常過航未受阻礙，中方反對以「航行自由」為名行挑釁之實，並向「台獨」釋放錯誤訊號。日本在距離台灣僅百餘公里的西南諸島持續加強軍事部署，如今又派遣艦艇通過台海再次暴露日方一些人企圖武力介入台海的危險圖謀。

文章續稱，此次行動發生在中日關係持續惡化的特殊背景下。從「錯上加錯」到「一錯再錯，意欲何為」，黛勒外交部與國防部的表態前後銜接、層層遞進，清晰勾勒出日方在涉台問題上不斷升級挑釁的危險軌跡。

文章提到，先有日本首相高市早苗的「台灣有事即日本有事」論，後有日本政府將日中關係從「最重要雙邊關係」降為「重要鄰國」，並將台海緊張局勢列為關切事項，同時推動修憲與擴軍，加快軍事化步伐。從言論到行動，日本正逐步將其戰略意圖付諸實施。

文章稱，從歷史看日本每逢國內困境總想通過對外製造摩擦甚至戰爭來轉移矛盾。從甲午戰爭到全面侵華，莫不如此。如今，日本右翼勢力再次表現出「借外部衝突解內部死結」的傾向。這種「賭國運」的老毛病，恐怕又要犯了。

文章再指，「嗜賭者，終無勝算」。任何試圖通過對外冒險來解決內部問題的做法，最終只會引火燒身。日本對中國人民負有歷史罪責，本應深刻反省、謹言慎行，如今卻變本加厲，其行徑嚴重違背「一個中國原則」和中日四個政治文件精神。

文章最後提到，中國有句成語叫「懸崖勒馬」，大陸外交部用了這個詞，大陸國防部說的則是「迷途知返」。措辭雖不同，但傳遞的訊號是一致的：日方應當認清形勢，慎重行事，停止在台灣問題上的冒險行為。「若一意孤行、不知悔改，等待它的必將是引火燒身，付出不可承受的代價！」

針對日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，中共解放軍旗下《鈞正平工作室》18日發文指，日本常以對外製造摩擦轉移內部矛盾，指其「賭國運」傾向再現，「嗜賭者，終無勝算」，並警告日方若一意孤行，將引火燒身付出代價。（圖／取自《鈞正平工作室》微博）
針對日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，中共解放軍旗下《鈞正平工作室》18日發文指，日本常以對外製造摩擦轉移內部矛盾，指其「賭國運」傾向再現，「嗜賭者，終無勝算」，並警告日方若一意孤行，將引火燒身付出代價。（圖／取自《鈞正平工作室》微博）

中日關係 台灣海峽 國防部

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