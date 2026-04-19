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伊朗再關荷莫茲海峽 陸媒：預料中 不宜依賴單一訊息

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
伊朗在停火期間一度宣布重新開放荷莫茲海峽通行。（路透）
伊朗在停火期間一度宣布重新開放荷莫茲海峽通行。（路透）

伊朗軍方24小時內恢復對荷莫茲海峽嚴格管制，美國總統川普稱伊朗無法「勒索美國」，但對談判仍表樂觀。具新華社背景新媒體「牛彈琴」評論指出，中東圍繞荷莫茲海峽再生變化並波及印度油輪安全，認為「完全在預料之中」，主因在於伊朗對美判斷偏差及國際政治仍為實力與謀略較量。

「牛彈琴」19日以「伊朗被激怒，印度遭了殃」為題指，局勢突變、海峽再度收緊，甚至傳出印度油輪受影響，主要原因在於伊朗誤判美方態度及國際博弈不確定性。事件起於4月17日伊朗外長阿拉格奇表示，為配合停火安排，荷莫茲海峽在停火期間「向所有商船開放」，但需依航道通行，該說法隨後被美方與川普解讀為「完全開放」。

川普隨後表示海峽已開放，美伊談判接近達成，美方仍可取得伊朗濃縮鈾，並強調美國占據主導。不過伊朗表示，若海上封鎖持續，將視為違反停火協議，並保留重新關閉海峽權利。

「牛彈琴」指，儘管市場一度因川普言論轉為樂觀，但伊朗很快澄清通行仍須符合限制，包括商船性質、航道規範及軍方協調。伊朗議會人士亦稱，美方說法與實際不符，海峽未單方面放開，隨後軍方強化管制並警告外部行動。

文章並指，其後海域局勢再度緊張，並傳出有懸掛印度旗幟的油輪在相關海域遭遇攻擊，印度方面隨即向伊朗提出交涉。在伊朗對印度郵輪開火後，很多等待過海峽的郵輪一看形勢不對紛紛調轉船頭，「海峽又恢復了原樣。」

牛彈琴稱，此次變化涉及以色列動作、美伊誤判，以及伊朗內部強硬派壓力等因素。從此次荷莫茲海峽反覆開放與管制的變化來看，外界需高度重視美方在輿論與認知層面的影響力，尤其是川普透過極限表述、強勢敘事與「勝利論」框架，對市場與國際判斷形成強烈牽引效果。在資訊快速擴散下，相關說法往往先於事實發酵，進一步放大各方誤判空間，使國際局勢更易被帶節奏。

文章同時指，國際傳播能力的落差亦加劇敘事不對稱。美方政治人物具備強大社群影響力，而部分中東國家在對外資訊發布與社交媒體傳播上相對薄弱，削弱政策解讀能力。在資訊真偽交錯之下，外界對局勢應保持審慎判讀，不宜過度依賴單一訊息來源。

文章最後說，幾十年不共戴天的仇敵，40天戰場的生死拼殺，突然之間就握手言和，雖很符合川普贏學理論，但太戲劇性仍待觀察。和平尚未成功，大家仍需努力。尤其是川普，無用功可以，但千萬不要反作用力啊。「巴基斯坦估計就有點懵」，還有「印度（也）確實很冤枉」，「你們神仙打架，怎麼就印度遭了殃？」

美國 美方 新華社

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