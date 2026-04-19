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丁薛祥訪土庫曼推進氣田合作 強調是中土關係基石

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國務院副總理丁薛祥（圖左）以大陸國家主席習近平特別代表身分，於17日與土庫曼人民委員會主席庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫共同出席復興氣田四期項目開工儀式。（新華社）
大陸國務院副總理丁薛祥（圖左）以大陸國家主席習近平特別代表身分，於17日與土庫曼人民委員會主席庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫共同出席復興氣田四期項目開工儀式。（新華社）

大陸國務院副總理丁薛祥以大陸國家主席習近平特別代表身分，日前赴土庫曼訪問。他表示，天然氣合作是兩國關係基石，呼籲加快推進重大項目，擴大合作規模並提升能源合作質效。土庫曼民族領袖、人民委員會主席庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）則表示，土方恪守「一個中國」原則，支持中國領土完整與國家統一，願深化政治互信並拓展天然氣合作空間。

新華社報導，4月15日至17日，丁薛祥赴土庫曼出席復興氣田四期項目開工儀式，分別會見庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫，總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdimuhamedow），與副總理兼外長梅列多夫（Rashid Meredov）共同主持中土合作委員會第七次會議。

丁薛祥在開工儀式上表示，該項目承載兩國領導人期盼，寄託著中國和土庫曼人民的共同心願，必將推動雙方能源合作百尺竿頭、更進一步。他呼籲，要堅持質量為本、打造精品工程，高標準推進施工建設。堅持創新引領、打造標竿工程，為天然氣重大工程建設創造經驗、提供示範。堅持合作共贏、打造友誼工程，建成增進中國和土庫曼友好的又一座豐碑。

丁薛祥在會見時說，在兩國領導人戰略引領下，中土關係持續穩定發展，實現從友好合作夥伴到戰夥伴再到全面戰略夥伴的跨越。相互支持是兩國全面戰略夥伴關係的核心要義。他強調中方支持土方維護國家獨立與領土完整，也希望土方在中方核心利益問題上予以支持。

丁薛祥強調，天然氣合作是中國和土庫曼關係基石，雙方應加快重大項目推進，擴大天然氣合作規模，並深化互聯互通、經貿投資與數字經濟等領域合作，培育新增長點。

而在中方通稿中，庫爾班古力．別爾德穆哈梅多夫表示，土方恪守「一個中國」原則，願對接「一帶一路」倡議，推動復興氣田四期項目並拓展能源合作。謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫則稱，土方重視對華關係，願以天然氣為重點深化務實合作，並支持中國舉辦第三屆中國－中亞峰會。

在中土合作委員會第七次會議上，雙方同意加強政治引領與戰略對接，推動合作取得更多成果。會上並簽署「中土關於天然氣領域合作基本原則的總協議」「中土政府5年合作規劃（2026－2030年）」「中土合作委員會第七次會議紀要」等協議，並見證簽署互設文化中心、交通物流、人工智慧、科技、傳統醫藥等領域合作文件。

訪問土庫曼期間，丁薛祥還出席紀念兩國天然氣戰略合作20周年研討會開幕式，以及土國魯班工坊揭牌儀式。

新華社 大陸 天然氣

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