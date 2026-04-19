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人民日報：警惕日本右翼翻案東京審判

聯合報／ 大陸中心／即時報導
《人民日報》指出，東京審判奠定了戰後東亞國際秩序的重要基石，需對日本右翼翻案東京審判 高度警惕。（新華社）
《人民日報》指出，東京審判奠定了戰後東亞國際秩序的重要基石，需對日本右翼翻案東京審判 高度警惕。（新華社）

中日關係持續緊繃，中共中央黨報《人民日報》19日刊登華東政法大學國際法學院教授管建強的文章指出，東京審判不僅是對日本軍國主義罪行的清算，也奠定了戰後東亞國際秩序的重要基石。面對日本右翼肆意翻案歷史，企圖推翻歷史和法理的定論，各方必須對日本的戰略走向保持高度警惕。

「東京審判」是指1946年5月3日至1948年11月12日遠東國際軍事法庭在日本東京，對第二次世界大戰日本首要甲級戰犯進行的國際大審判。

管建強在19日《人民日報》三版「國際論壇」發表的文章指出，今年是東京審判開庭80周年。這一歷史性審判終結了戰爭史上戰勝國併吞或瓜分戰敗國固有領土的慣例，以維護世界和平的格局，成為人類社會由野蠻進入文明、暴力轉為和平、強權邁向法治的一座里程碑。

「然而，長期以來，日本右翼對東京審判百般詬病，甚至別有用心地抹黑東京審判，以『超越管轄權』『背離法不溯及既往原則』為由否定審判的正當性，宣稱這是缺乏正義的『勝利者的審判』。在這種輿論影響下，在信息繭房中成長起來的不少日本年輕人不明歷史真相，成為歷史修正主義的受害者。」

管建強強調，1945年8月，日本宣布無條件投降。從國際司法的角度來看，這意味著日本全面放棄司法豁免權，這是東京審判司法管轄權的基礎。但上世紀70年代，日本國內卻出現一種聲音，鼓吹所謂日本系「無條件之下的有條件投降」。

管建強認為，處心積慮提出所謂「日本是有條件投降」，意在否定法庭對日本領導人的管轄權。在東京審判前，日本代表向中國遞交的投降書業已言明：「日本帝國政府及日本帝國大本營已向聯合國最高統帥無條件投降」。

日本前首相安倍晉三曾在日本國會上揚言「東京審判是勝利者的審判」。管建強表示，在日本發動侵華戰爭前，1928年制訂的《巴黎非戰公約》就明確禁止締約國行使武力解決爭端。這為審判日本戰犯提供了實體法依據——審判的核心是「侵略行為違反法律」，而非單純的「勝敗」。可見，安倍等日本右翼政客的辯解邏輯十分荒謬。

管建強最後稱，歷史不容翻案，正義不容挑戰。日本只有深刻反省歷史，才有可能處理好同亞洲鄰國的關係。

中共 日本 中日關係

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