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鄭麗文訪陸後 央視問：「台灣接下來該怎麼辦？」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸官媒央視新聞19日以「鄭麗文返台之後，台灣接下來該怎麼辦」為題報導指，儘管兩岸政治分歧仍在，但歷史經驗顯示仍是「事在人為」，當年「三通」前分歧也不小。關鍵在未來需持續接力、逐步推進。圖為4月7日鄭麗文一行抵達上海虹橋機場。中通社
大陸官媒央視新聞19日以「鄭麗文返台之後，台灣接下來該怎麼辦」為題報導指，儘管兩岸政治分歧仍在，但歷史經驗顯示仍是「事在人為」，當年「三通」前分歧也不小。關鍵在未來需持續接力、逐步推進。圖為4月7日鄭麗文一行抵達上海虹橋機場。中通社

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團至中國大陸訪問，鄭麗文返台一周後，大陸央視新聞19日以「台灣接下來該怎麼辦」為題指，目前外界關注焦點已轉向台灣的後續選擇與發展方向。報導認為，儘管兩岸政治分歧仍在，但歷史經驗顯示「事在人為」，當年「三通」前分歧也不小，關鍵在未來需持續接力、逐步推進。

報導指，在當前政治氛圍下，兩岸交流被高度關注，鄭麗文返台後如何解讀此行及中共中央台辦發布的十項措施，備受外界矚目。而國共兩黨能否建立常態化溝通機制，將影響兩岸互動模式。十項措施涵蓋直航、農漁產品及觀光試點等，其中，國共及青年交流機制，被視為推動交流制度化的重要安排。

中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清表示，機制化交流有助鞏固政治互信並提供長期保障。世新大學講座教授游梓翔則認為，制度化交流可降低誤判與不確定性，對兩岸交流具正面意義。

針對政策影響，陳桂清指，在過去兩岸關係緊張動盪的局面下，處於弱勢地位的台灣農漁民、普通旅遊業從業者等，其利益受損最嚴重。所以說，中台辦這十項措施是直擊當前台灣經濟社會發展的民生痛點。前立委邱毅則形容農漁產品開放為「及時雨」，並認為直航恢復將降低台商往返成本，使台灣民眾「有感」。

報導並指，台灣這幾年，半導體、精密製造等產業也發展得不錯，但對外依存度高，缺市場、缺縱深、缺穩定的外部環境，是台灣發展的瓶頸。

中國社會科學院台灣研究所副研究員王子旗指出，兩岸長期形成「台灣接單、大陸生產、出口歐美」的三角貿易模式，帶動台灣經濟發展並促進出口創匯。隨著大陸經濟與數位經濟成長，台商持續轉型升級，並以大陸市場為據點布局全球，未來製造業與服務業台商仍可能出現新一輪調整。

他表示，台灣外向型經濟在地緣政治與全球分工變動下風險上升，兩岸在基礎設施互聯互通方面仍具合作空間，金馬地區「小四通」如水電氣橋等項目已完成技術驗證並部分推進，若條件成熟有望進一步落實。

央視新聞批評，大陸推出的十項措施條條是「民生紅利」，但民進黨當局對此全員出動不斷抹黑，幾乎到了「逢陸必反」地步，「更讓人擔憂的是，這種對立正在毒害台灣的年輕人」。報導稱，台灣年輕人不應該被困在仇恨之中，連了解中國大陸的機會都沒有。

報導最後指，鄭麗文訪問後，很多人都在思考，台灣接下來怎麼辦？有人說政治分歧太大，沒法談。但當年「三通」前，分歧也不小，關鍵還是「事在人為」。鄭麗文有勇氣，重新開了個好頭，接下來就需要持續的接力，按她的話說，「一步一步走」。「平等對話，相互尊重，兩岸這道題，終究也必須，要由中國人自己來作答」。

國民黨 兩岸 鄭麗文 央視 中國大陸

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