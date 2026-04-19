快訊

伊朗前領袖身亡逾1個月未下葬！專家挑明3原因「既弱又怕還交代不了」

兒伴屍「不只4年」？鄰居曝7年前就未見人影 宜蘭91歲乾屍婦死因成謎

4000人取消預訂…戰火挫日本旅業 歐洲客掀退房潮

聽新聞
0:00 / 0:00

日艦闖台海／央視播出紅河艦「拼刺刀」20小時逼退外艦

世界日報／ 記者林宸誼／綜合報導
央視網日前報導，海軍054A型飛彈護衛艦「紅河艦」在執行巡邏任務時，遭遇一艘大噸位外軍戰艦的強行闖入與惡意挑釁，雙方持續纏鬥20小時。 （取材自央視）
央視網日前報導，海軍054A型飛彈護衛艦「紅河艦」在執行巡邏任務時，遭遇一艘大噸位外軍戰艦的強行闖入與惡意挑釁，雙方持續纏鬥20小時。 （取材自央視）

中國17日披露有一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽。央視在此之前恰巧報導了中共海軍054A型飛彈護衛艦「紅河艦」在執行巡邏任務時，遭遇一艘外國軍艦進入台灣海峽，雙方「拼刺刀」（貼身肉搏）、纏鬥20多小時後，將其驅離的事件。

央視國防軍頻道《軍事紀實》欄目在15日晚間以「海上猛虎勇闖深藍」為名播出紅河艦的執勤紀實。影片中，紅河艦遭遇一艘大噸位外軍戰艦的強行闖入與惡意挑釁，雙方持續纏鬥20小時，「紅河艦」透過主炮上彈、精準卡位等強硬手段，最終成功驅離試圖強闖海峽的挑釁者。

報導指出，外軍大噸位艦艇未經報備強闖台灣海峽，採取「蛇形機動」擠壓航道、大角度轉向等「別車」式危險動作，最近時兩艦間距僅100多公尺，形成海上「貼身肉搏」態勢。

中國海軍護衛艦立即啟動應對，雷達鎖定目標、主炮緊急裝彈進入戰備狀態，透過高頻次航向變換搶占關鍵陣位，全程封堵外艦突破路線。

對峙從白天持續至深夜，官兵全程保持戰鬥狀態。外艦憑藉噸位優勢反覆實施壓迫，並利用凌晨時段複雜海況試圖突破。中國依託操舵兵精準操控和戰術協同，在浪湧衝擊下堅守陣位，最終迫使外艦無機可乘，撤離相關海域。

影片報導的這次海上搏浪，依其表白敘述是發生在幾年前，不過紅河艦是2022年12月入列服役，所以報導中的驅離與纏鬥應是發生在最近2、3年之間。

此次纏鬥並非孤例。2022年長沙艦曾與三艘外艦對峙47小時，今年3月南昌艦也成功攔截外艦突襲穿越。官兵在極端環境下展現的心理韌性、協同能力及「一等戰備」回應速度，體現了實戰化訓練成效。

中國外交部稱發言人郭嘉昆17日指出，中方軍隊已「依法依規處置」，並形容日方舉動是「錯上加錯」，「再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀」，中方對此堅決反對，已提出強烈抗議。

台灣海峽 中共 日本

相關新聞

鄭麗文訪陸後 央視問：「台灣接下來該怎麼辦？」

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團至中國大陸訪問，鄭麗文返台一周後，大陸央視新聞19日以「台灣接下來該怎麼辦」為題指，目前外界關注焦點已轉向台灣的後續選擇與發展方向。報導認為，儘管兩岸政治分歧仍在，但歷史經驗顯示「事在人為」，當年「三通」前分歧也不小，關鍵在未來需持續接力、逐步推進。

伊朗再關荷莫茲海峽 陸媒：預料中 不宜依賴單一訊息

伊朗軍方24小時內恢復對荷莫茲海峽嚴格管制，美國總統川普稱伊朗無法「勒索美國」，但對談判仍表樂觀。具新華社背景新媒體「牛彈琴」評論指出，中東圍繞荷莫茲海峽再生變化並波及印度油輪安全，認為「完全在預料之中」，主因在於伊朗對美判斷偏差及國際政治仍為實力與謀略較量。

人民日報：警惕日本右翼翻案東京審判

中日關係持續緊繃，中共中央黨報《人民日報》19日刊登華東政法大學國際法學院教授管建強的文章指出，東京審判不僅是對日本軍國主義罪行的清算，也奠定了戰後東亞國際秩序的重要基石。面對日本右翼肆意翻案歷史，企圖推翻歷史和法理的定論，各方必須對日本的戰略走向保持高度警惕。

日艦馬關條約簽訂日通過台海 新華社：警惕軍國主義死灰復燃

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號4月17日航行通過台灣海峽，中國大陸提出強烈抗議，而清政府正是在131年前的這一天與日本簽訂《馬關條約》，將台灣全島及所有附屬各島嶼、澎湖列島割讓給日本。新華社19日零時許發布新華時評指出，日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽蓄意挑釁，釋放出日本右翼執意整軍擴武、妄圖復活軍國主義的危險信號。

日艦「雷」號通過台海 解放軍警告日本：小心玩火自焚

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，引發中方不滿。中共解放軍旗下《鈞正平工作室》18日發文指，大陸外交部、國防部及東部戰區已相繼表態並抗議，批評日方行動具挑釁意涵，並在涉台問題上升高風險。文章並稱，日本常以對外製造摩擦轉移內部矛盾，指其「賭國運」傾向再現，「嗜賭者，終無勝算」，並警告日方若一意孤行，將引火燒身付出代價。

日艦闖台海／央視播出紅河艦「拼刺刀」20小時逼退外艦

中國17日披露有一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽。央視在此之前恰巧報導了中共海軍054A型飛彈護衛艦「紅河艦」在執行巡邏任務時，遭遇一艘外國軍艦進入台灣海峽，雙方「拼刺刀」（貼身肉搏）、纏鬥20多小時後，將其驅離的事件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。