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日艦馬關條約簽訂日通過台海 新華社：警惕軍國主義死灰復燃

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本海上自衛隊護衛艦「雷」號4月17日航行通過台灣海峽，而中日《馬關條約》正是在1895年4月17日簽訂。（圖／截自影片）
日本海上自衛隊護衛艦「雷」號4月17日航行通過台灣海峽，而中日《馬關條約》正是在1895年4月17日簽訂。（圖／截自影片）

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號4月17日航行通過台灣海峽，中國大陸提出強烈抗議，而清政府正是在131年前的這一天與日本簽訂《馬關條約》，將台灣全島及所有附屬各島嶼、澎湖列島割讓給日本。新華社19日零時許發布新華時評指出，日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽蓄意挑釁，釋放出日本右翼執意整軍擴武、妄圖復活軍國主義的危險信號。

文章表示，去年11月，日本首相高市早苗在國會稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示武力介入台灣問題。在此背景下，日方派自衛隊艦艇在台灣海峽「肆意滋事」，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀。

新華時評指出，長期以來，日本右翼勢力以所謂「台灣有事」等為藉口，不斷為整軍擴武尋找「正當性」。今年3月，日本海上自衛隊進行大幅改組，組建「水上戰群」與「兩棲戰與水雷戰群」等部隊，進攻性作戰意圖昭然若揭。

3月31日，日本防衛省在熊本縣正式部署射程遠超其領土防衛需求的「25式地對艦導彈」，公然謀求「對敵基地攻擊能力」；近日，防衛大臣小泉進次郎更進一步將整軍擴武前置化，強行推進在距離台灣僅百餘公里的與那國島部署防空導彈部隊。這些將軍事觸角直抵中國周邊的危險動作，嚴重破壞了台海和平穩定。

新華時評稱，日本右翼勢力不斷炒作周邊威脅、攪動地區局勢緊張，其目的在於謀求「軍事鬆綁」，實現「再軍事化」野心，這種操作手法與歷史上日本軍國主義如出一轍。從高市發表「涉台錯誤言論」，到多項整軍擴武舉措落地，再到此次自衛隊驅逐艦公然在台灣海峽「興風作浪」，一系列動向說明日本「新型軍國主義」已然成勢為患，嚴重威脅地區和平穩定。

文章表示，回顧歷史，由於戰後對軍國主義遺毒的清算極不徹底，日本右翼勢力的政治基因得以殘留，並在近年來通過「切香腸」式手段，在制度層面瘋狂「闖關」。其根本目的是妄圖徹底掙脫戰後國際秩序和國內法的雙重束縛。這種以「國家正常化」為名、行「新型軍國主義」之實的危險動向，必須引起國際社會的高度警惕。

文章最後除強調，中方決不允許日本軍國主義死灰復燃，並警告日方「懸崖勒馬，迷途知返」，不要在錯誤的道路上越走越遠。

中國大陸 新華社 自衛隊 台海 高市早苗 日本 台灣

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