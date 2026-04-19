聽新聞
0:00 / 0:00

全程跟監 共軍東海軍演 反制日艦穿台海

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸央視自媒體「玉淵譚天」公布解放軍監控日艦「雷號」通過台灣海峽畫面。圖／截自玉淵譚天
大陸央視自媒體「玉淵譚天」公布解放軍監控日艦「雷號」通過台灣海峽畫面。圖／截自玉淵譚天

中日因「台灣有事」而起的外交爭端未解，日本海上自衛隊護衛艦「雷號」十七日穿越台灣海峽，引發北京強烈抗議。相隔一天，中共解放軍東部戰區昨宣布在東海海空域開展聯合戰備巡航，反制日本意味濃厚。大陸央視昨天也公布日艦通過台灣海峽的現場影音畫面，強調中方「全程有效管控」。

中共解放軍東部戰區微信公眾號昨天下午發布消息，解放軍東部戰區新聞發言人徐承華表示，四月十八日，東部戰區位東海相關海空域，組織海空兵力開展聯合戰備巡航，「這是年度計畫內的正常安排，旨在檢驗部隊聯合作戰能力」。

徐承華並指，戰區部隊將根據安全形勢需要，「常態組織有關軍事行動」，維護國家主權安全和地區和平穩定。

此前一天，日本海自船艦穿越台海的消息先由大陸外交部在記者會上披露，解放軍東部戰區隨後指出，「雷號」護衛艦於十七日四時○二分至十七時五十分過航台灣海峽，並指此舉向台獨分裂勢力傳遞錯誤信號，解放軍海空兵力「全程跟監警戒，實施有效規制管控」。大陸國防部亦稱，對日艦全程跟監，「有效瞰制管控」。

央視旗下「玉淵譚天」昨披露日艦過航台海現場畫面，其中一段影像是由無人機從高處下向拍攝，並指日艦上攜帶九○式反艦導彈，以此呼應大陸國防部所指「有效瞰制管控」；另一段畫面則是從與日艦平行航行的中方船艦上拍攝。

解放軍官方媒體平台「鈞正平」昨天也發表評論文章指，日艦過航的時間精確到分鐘的通報本身就是一種姿態，表明中方對台海周邊海空動態瞭若指掌。國防部新聞發言人使用「有效瞰制管控」這一全新表述，「瞰」是居高臨下俯視，「制」是全面掌控壓制，彰顯解放軍對台海態勢的全局掌控能力和有效管控局勢的決心。

評論指，日本在距離台灣僅百餘公里的西南諸島加速軍事部署，如今又派出自衛隊艦艇興風作浪，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海的危險圖謀。同時，日方還在推動修憲和擴軍，加快軍事化步伐，日本右轉的走向已經形成清晰的脈絡，而台灣問題正是這條危險軌跡的核心節點。日方應當認清形勢，停止在台灣問題上的冒險行為。若一意孤行、不知悔改，等待它的必將是引火焚身，付出不可承受的代價！

共同社十七日報導，大陸近期在上海近海的東海與黃海上空五處空域，發布警告民航飛機可能面臨危險的航行通告，為期四十天，到五月六日結束。這五處合計面積約為台灣本島的二倍，範圍之廣實屬罕見。有日本軍事專家認為，此舉暗示將實施軍演，也有分析稱意在以此反制日本在熊本和靜岡部署長射程導彈。

北京 穿越 中日 台海 自衛隊 軍演

延伸閱讀

日艦通過台海南下參與日菲軍演…國防部：掌握台海動態 不評論個案

20小時海上「拼刺刀」！央視播出中共紅河艦主炮上彈逼退外艦紀實

時隔10月！日本艦艇「雷」通過台灣海峽 考量中方拉長間隔

6艘共艦3架次共機擾台 國軍監控

相關新聞

反制日艦通過台灣海峽 陸展開東海相關海空域聯合戰備巡航

反制日本軍艦過航台灣海峽，中共東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校18日表示，東部戰區位東海相關海空域，組織海空兵力開展聯合戰備巡航。同日央視也公布一段「管控日艦過航台灣海峽」的影片。

商總擬動員7大公協會表態大陸惠台措施 陸委會：拒被中方利用施壓

鄭習會後，大陸宣布十項惠台措施，涉及陸客自由行、農產品銷陸等，我政府已表態拒絕接受。有媒體報導，商總理事長許舒博下周將召開記者會，動員旅行、水果、遊覽車等7大公協會出面對政府施壓。陸委會18日表示，呼籲相關公會不要屈從壓力，拒絕被利用成施壓政府工具。

陸學者盛九元指台經濟陷「被動式掏空」 籲突破人為限制深化兩岸合作

上海交通大學國際與公共事務學院長聘教授、台灣研究中心主任盛九元表示，台灣經濟正面臨「被動式投資」和「挖角式人才流失」的困境，被外界形容為「被動式掏空」。他呼籲突破人為限制，深化兩岸合作。

全程跟監 共軍東海軍演 反制日艦穿台海

中日因「台灣有事」而起的外交爭端未解，日本海上自衛隊護衛艦「雷號」十七日穿越台灣海峽，引發北京強烈抗議。相隔一天，中共解放軍東部戰區昨宣布在東海海空域開展聯合戰備巡航，反制日本意味濃厚。大陸央視昨天也公布日艦通過台灣海峽的現場影音畫面，強調中方「全程有效管控」。

演練侵台？中國漁船被爆屢集結東海 中官媒駁斥 漁民：結隊捕魚

去年12月至今年3月間，多家媒體接連披露，數以千計的中國漁船屢次在東海集結，並排成數百公里的巨型海上長城，疑與侵台行動有關，這些漁船也被認為很可能屬於海上民兵。中國官媒環球網17日突然發布長篇報導駁斥，批評這是惡意炒作。

越南第一夫人訪中 優雅奧黛裙與中國女保鏢都「火」了

越南第一夫人吳芳璃並非首次來京，前年到訪時就引起網友們廣泛關注；這次她和蘇林訪問北京，身邊的中國女保鏢始終緊隨左右，相關視頻在網路上傳播後，這名女保鏢瞬間走紅，網友們紛紛點讚，稱其又美又颯，「這眼神殺，隔著螢幕都不敢造次」。據了解，這名女保鏢是中國「最美女保鏢嚴月霞」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。