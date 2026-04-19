全程跟監 共軍東海軍演 反制日艦穿台海

中日因「台灣有事」而起的外交爭端未解，日本海上自衛隊護衛艦「雷號」十七日穿越台灣海峽，引發北京強烈抗議。相隔一天，中共解放軍東部戰區昨宣布在東海海空域開展聯合戰備巡航，反制日本意味濃厚。大陸央視昨天也公布日艦通過台灣海峽的現場影音畫面，強調中方「全程有效管控」。

中共解放軍東部戰區微信公眾號昨天下午發布消息，解放軍東部戰區新聞發言人徐承華表示，四月十八日，東部戰區位東海相關海空域，組織海空兵力開展聯合戰備巡航，「這是年度計畫內的正常安排，旨在檢驗部隊聯合作戰能力」。

徐承華並指，戰區部隊將根據安全形勢需要，「常態組織有關軍事行動」，維護國家主權安全和地區和平穩定。

此前一天，日本海自船艦穿越台海的消息先由大陸外交部在記者會上披露，解放軍東部戰區隨後指出，「雷號」護衛艦於十七日四時○二分至十七時五十分過航台灣海峽，並指此舉向台獨分裂勢力傳遞錯誤信號，解放軍海空兵力「全程跟監警戒，實施有效規制管控」。大陸國防部亦稱，對日艦全程跟監，「有效瞰制管控」。

央視旗下「玉淵譚天」昨披露日艦過航台海現場畫面，其中一段影像是由無人機從高處下向拍攝，並指日艦上攜帶九○式反艦導彈，以此呼應大陸國防部所指「有效瞰制管控」；另一段畫面則是從與日艦平行航行的中方船艦上拍攝。

解放軍官方媒體平台「鈞正平」昨天也發表評論文章指，日艦過航的時間精確到分鐘的通報本身就是一種姿態，表明中方對台海周邊海空動態瞭若指掌。國防部新聞發言人使用「有效瞰制管控」這一全新表述，「瞰」是居高臨下俯視，「制」是全面掌控壓制，彰顯解放軍對台海態勢的全局掌控能力和有效管控局勢的決心。

評論指，日本在距離台灣僅百餘公里的西南諸島加速軍事部署，如今又派出自衛隊艦艇興風作浪，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海的危險圖謀。同時，日方還在推動修憲和擴軍，加快軍事化步伐，日本右轉的走向已經形成清晰的脈絡，而台灣問題正是這條危險軌跡的核心節點。日方應當認清形勢，停止在台灣問題上的冒險行為。若一意孤行、不知悔改，等待它的必將是引火焚身，付出不可承受的代價！

共同社十七日報導，大陸近期在上海近海的東海與黃海上空五處空域，發布警告民航飛機可能面臨危險的航行通告，為期四十天，到五月六日結束。這五處合計面積約為台灣本島的二倍，範圍之廣實屬罕見。有日本軍事專家認為，此舉暗示將實施軍演，也有分析稱意在以此反制日本在熊本和靜岡部署長射程導彈。