商總擬動員7大公協會表態大陸惠台措施 陸委會：拒被中方利用施壓

鄭習會後，大陸宣布十項惠台措施，涉及陸客自由行、農產品銷陸等，我政府已表態拒絕接受。有媒體報導，商總理事長許舒博下周將召開記者會，動員旅行、水果、遊覽車等7大公協會出面對政府施壓。陸委會18日表示，呼籲相關公會不要屈從壓力，拒絕被利用成施壓政府工具。

自由時報報導，許舒博20日上午10時將召開以「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」為題的記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面表態，藉此向政府施壓。

陸委會18日下午透過書面回應指，北京近日宣布10項涉台措施，多數項目皆為過去20年來，時而開放，時而以莫須有理由停禁，為我國產業、農漁民帶來高度不確定，更造成許多損失。政府有責任確保台灣經濟及產業不再受到這類無端風險，並防止被其政治統戰滲透及介入選舉的操作工具。

陸委會表示，連日來接獲許多產業界團體、個人反應，表示各種直、間接來自中方要求表態支持的施壓令人不堪其擾。呼籲相關公會不要屈從壓力，拒絕被利用成施壓政府工具，並呼籲對岸立即停止政治操作。