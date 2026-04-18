反制日艦通過台灣海峽 陸展開東海相關海空域聯合戰備巡航

反制日本軍艦過航台灣海峽，中共東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校18日表示，東部戰區位東海相關海空域，組織海空兵力開展聯合戰備巡航。同日央視也公布一段「管控日艦過航台灣海峽」的影片。

東部戰區微信公眾號發布，徐承華指出，這是年度計畫內的正常安排，目的在檢驗部隊聯合作戰能力。「戰區部隊將根據安全形勢需要，常態組織有關軍事行動，維護國家主權安全和地區和平穩定。」

雖然東部戰區稱此次巡航為「年度計劃內的正常安排」，但央視師早同步公布了一段「管控日艦過航台灣海峽」的影片，明顯與前一天日本「雷」號驅逐艦過航台灣海峽有關。

東部戰區微信公眾號17日發布，日本「雷」號驅逐艦過航台灣海峽，向台獨分裂勢力傳遞錯誤信號，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，實施有效規制管控，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」