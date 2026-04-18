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反制日艦通過台灣海峽 陸展開東海相關海空域聯合戰備巡航

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
反制日本軍艦過航台灣海峽，中共東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校18日表示，東部戰區位東海相關海空域，組織海空兵力開展聯合戰備巡航。圖為解放軍東部戰區空軍航空兵組織飛行訓練。 新華社
反制日本軍艦過航台灣海峽，中共東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校18日表示，東部戰區位東海相關海空域，組織海空兵力開展聯合戰備巡航。圖為解放軍東部戰區空軍航空兵組織飛行訓練。 新華社

反制日本軍艦過航台灣海峽中共東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校18日表示，東部戰區位東海相關海空域，組織海空兵力開展聯合戰備巡航。同日央視也公布一段「管控日艦過航台灣海峽」的影片。

東部戰區微信公眾號發布，徐承華指出，這是年度計畫內的正常安排，目的在檢驗部隊聯合作戰能力。「戰區部隊將根據安全形勢需要，常態組織有關軍事行動，維護國家主權安全和地區和平穩定。」

雖然東部戰區稱此次巡航為「年度計劃內的正常安排」，但央視師早同步公布了一段「管控日艦過航台灣海峽」的影片，明顯與前一天日本「雷」號驅逐艦過航台灣海峽有關。

東部戰區微信公眾號17日發布，日本「雷」號驅逐艦過航台灣海峽，向台獨分裂勢力傳遞錯誤信號，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，實施有效規制管控，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

日本 共軍 中共 台灣海峽

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