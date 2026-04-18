陸學者盛九元指台經濟陷「被動式掏空」 籲突破人為限制深化兩岸合作

上海交通大學國際與公共事務學院長聘教授、台灣研究中心主任盛九元表示，台灣經濟正面臨「被動式投資」和「挖角式人才流失」的困境，被外界形容為「被動式掏空」。他呼籲突破人為限制，深化兩岸合作。

中新社報導，盛九元在北京舉行的第七屆臺胞社團論壇上指出，台積電日前宣佈在美國、日本擴建3奈米新廠，相關動向受到參加論壇的海內外台胞關注。然而美國透過技術限制、定向採購等非市場手段，推動台灣高端產業資源外移，導致兩岸在半導體等關鍵領域的合作空間受到嚴重擠壓。

他認為這種轉移並非基於經濟規律的正常流動，實質上是台灣優質產業資源被掏空的過程。

盛九元進一步指出，人工智慧和半導體晶片本是兩岸互補最顯著的領域，卻受外部幹預最為明顯。當前兩岸經貿面臨的最大障礙，是人為設置的政治藩籬限制了人才、技術的正常交流。台灣必須作出選擇，是共同壯大中華民族經濟、獲得廣闊空間，還是淪為歐美棋子、喪失自主發展，答案不言自明。

展望「十五五」時期，盛九元建議兩岸在半導體領域探索更多創新合作路徑；生物科技方面，大陸正實現從「跟跑」到「領跑」的轉變，台灣在基因檢測等細分領域具備技術優勢，兩岸可通過共建研發平台等方式實現深度融合。

他強調，大陸持續推進自主創新，旨在為兩岸產業協作開拓更獨立、更廣闊的空間。「只要排除政治干擾，持續推動交流，兩岸合作潛力無限。」