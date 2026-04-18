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20小時海上「拼刺刀」！央視播出中共紅河艦主炮上彈逼退外艦紀實

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
央視網日前報導，中共海軍054A型飛彈護衛艦「紅河艦」在執行巡邏任務時，遭遇一艘大噸位外軍戰艦的強行闖入與惡意挑釁，雙方持續纏鬥20小時。 （圖／取自央視）
央視網日前報導，中共海軍054A型飛彈護衛艦「紅河艦」在執行巡邏任務時，遭遇一艘大噸位外軍戰艦的強行闖入與惡意挑釁，雙方持續纏鬥20小時。 （圖／取自央視）

大陸昨（17）日披露有一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽。央視在此之前恰巧報導了中共海軍054A型飛彈護衛艦「紅河艦」在執行巡邏任務時，遭遇一艘外國軍艦進入台灣海峽並在纏鬥20多小時後，將其驅離的事件。

央視國防軍頻道《軍事紀實》欄目在15日晚間以「海上猛虎勇闖深藍」為名播出紅河艦的執勤紀實。影片中，紅河艦遭遇一艘大噸位外軍戰艦的強行闖入與惡意挑釁，雙方持續纏鬥20小時，「紅河艦」透過主炮上彈、精準卡位等強硬手段，最終成功驅離試圖強闖海峽的挑釁者。

報導指出，外軍大噸位艦艇未經報備強闖台灣海峽，採取「蛇形機動」擠壓航道、大角度轉向等「別車」式危險動作，最近時兩艦間距僅100多公尺，形成海上「貼身肉搏」態勢。

中共海軍護衛艦立即啟動應對，雷達鎖定目標、主炮緊急裝彈進入戰備狀態，透過高頻次航向變換搶佔關鍵陣位，全程封堵外艦突破路線。

對峙從白天持續至深夜，官兵全程保持戰鬥狀態。外艦憑藉噸位優勢反覆實施壓迫，並利用凌晨時段複雜海況試圖突破。大陸依託操舵兵精準操控和戰術協同，在浪湧衝擊下堅守陣位，最終迫使外艦無機可乘，撤離相關海域。

影片報導的這次海上博浪，依其表白敘述是發生在幾年前，不過紅河艦是2022年12月入列服役，所以報導中的驅離與纏鬥應是發生在最近2、3年之間。

此次纏鬥並非孤例。2022年長沙艦曾與三艘外艦對峙47小時，今年3月南昌艦也成功攔截外艦突襲穿越。官兵在極端環境下展現的心理韌性、協同能力及「一等戰備」回應速度，體現了實戰化訓練成效。

大陸外交部稱發言人郭嘉昆17日指出，中方軍隊已「依法依規處置」，並形容日方舉動是「錯上加錯」，「再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀」，中方對此堅決反對，已提出強烈抗議。

台灣海峽 海軍 中共

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