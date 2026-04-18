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演練侵台？中國漁船被爆屢集結東海 中官媒駁斥 漁民：結隊捕魚

世界日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
最近許多媒體報導，中國漁船在東海聚集，疑與演練侵台有關；中國官媒則稱是中國漁船集結捕魚。圖為浙江舟山大批漁船揚帆出海的資料照片。(新華社)
最近許多媒體報導，中國漁船在東海聚集，疑與演練侵台有關；中國官媒則稱是中國漁船集結捕魚。圖為浙江舟山大批漁船揚帆出海的資料照片。(新華社)

去年12月至今年3月間，多家媒體接連披露，數以千計的中國漁船屢次在東海集結，並排成數百公里的巨型海上長城，疑與侵台行動有關，這些漁船也被認為很可能屬於海上民兵。中國官媒環球網17日突然發布長篇報導駁斥，批評這是惡意炒作。

環球網17日報導，每年9月到次年的4月底，是東海捕魚的黃金時期。每到這段時間，許多浙江舟山的漁民，都會前往東海海域捕魚。

報導稱，自2025年12月底開始，舟山漁民這種傳統的勞作模式開始引起外媒關注，並被扣上「軍事屬性」帽子，並點名包括法新社、紐約時報、日本共同社等媒體，都曾引用如船舶AIS數據，指控中國漁船集結成隊伍，且是一場「軍事視角」下的演示。

不過，報導引用舟山漁民的說法，「這些看似詳實的報導，純粹是胡說八道。」漁民告訴環球網，「漁船永遠都要跟著魚走」，「如果出現很多漁船在某一個時間段聚集在同一片海域的情況，主要是因為不同季節會有不同的漁汛期，漁船在某一海域發現了魚群聚集，就會蜂擁而來。」

報導還引述上海海洋大學海洋生物資源與管理學院副教授汪金濤說法，國外媒體標注的漁船聚集區主要位於東經125至126度，北緯29至32度之間，處於舟山漁場的東側，「這裡是東海漁業資源最豐富的核心區域之一，也是中國漁民的傳統作業區。」

根據中國伏季休漁制度，9月16日至次年的4月30日為開漁期，東海正式進入捕撈的黃金季節，國外媒體報導的漁船活躍期與東海的捕魚季高度吻合。

東海 中國

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