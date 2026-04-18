越南第一夫人訪中 優雅奧黛裙與中國女保鏢都「火」了

越南第一夫人吳芳璃並非首次來京，前年到訪時就引起網友們廣泛關注；這次她和蘇林訪問北京，身邊的中國女保鏢始終緊隨左右，相關視頻在網路上傳播後，這名女保鏢瞬間走紅，網友們紛紛點讚，稱其又美又颯，「這眼神殺，隔著螢幕都不敢造次」。據了解，這名女保鏢是中國「最美女保鏢嚴月霞」。

綜合媒體報導，吳芳璃這兩次訪問都穿著越南的傳統服裝奧黛，這種服飾融合東方婉約與法式優雅，是越南文化的重要標誌。抵達北京時，吳芳璃身穿一件暗紫色的奧黛長裙，裙子上繡有牡丹圖案，顯得非常高貴典雅。

據報導，4月16日晚，吳芳璃夫人參觀廣西民族音樂博物館，期間有女保鑣近距離保護。相關影片在網路上傳播後，蘇林夫人身邊的中國女保鑣也隨之走紅。

這位女保鏢身穿深藍色西裝，綁著丸子頭，顯得幹練精神。軍武咖指出，在執行任務時，女保鏢的專注力達到極致。就像在廣西民族音樂博物館的參觀活動中，吳芳璃駐足欣賞展品、聆聽講解時，她始終保持站立姿勢，身體微微前傾，目光360度掃描周圍，關注每個人的動作、每個細微的聲響。哪怕周圍環境看似安全，她也不敢有絲毫鬆懈，時刻預判可能出現的風險。

網友們很快就認出，她應該就是「中南海最美女保鑣」嚴月霞，早在2023年敘利亞總統夫人訪華時，嚴月霞就曾貼身保護，因面容清秀、氣場強大而被媒體廣泛報道。當時，她還因「撞臉」演員趙麗穎引發過熱議，去年泰國總理訪華時也紅了一波。

公開報導顯示，嚴月霞五歲開始習武，12歲進入少林寺，拜師學習五華鐵砂掌，憑此功夫能輕鬆擊敗多名空手道冠軍。後來她被特招入伍，成為一名傘降兵，退役後進入外事安保系統。

能被選中保護外國元首夫人，女保鏢的選拔門檻極高，遠超常人想像。首先是硬件條件，身高必須在1.65米以上，不能過高也不能過矮，太高容易引人注目，太矮則難以應對突發狀況；體重控制在120斤左右，身材勻稱，既要有力量感，又要保證動作靈活敏捷。五官端正、形象得體是基礎，更重要的是必須具備極強的心理素質，面對任何突發情況都能冷靜沉穩，絕不慌亂。