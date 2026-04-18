我漁船失火 兩岸救援說法不同調

基隆籍「全漁6號」漁船十六日在釣魚台列嶼附近海域遇險並起火，船上七名船員當中，六名外籍船員獲救，但台灣身分的船長目前仍然在搜救中。值得注意的是，兩岸官方都參與此次救援，但包含事發地點、經過，說法皆大相逕庭。

基隆籍「全漁6號」漁船十六日發生火燒船，船上六名外籍船員跳海由附近作業的友船「全漁36號」漁船及時救起，台籍張姓船長失聯。海巡署桃園艦當晚十一時抵達「彭佳嶼東北約一三一浬案發海域」，搜尋失聯船長下落，但海象惡劣仍未尋獲。海巡署表示，案發後海巡署駐日聯絡官立即協調日方派遣艦艇救援。協助救人的「全漁36」友船船長表示，船上有六名獲救外籍船員，人員均安，惟因海象不佳，桃園艦多次嘗試接駁，未能順利完成。基隆澳底海巡隊表示，經協調後，獲救船員暫安置於「全漁36」漁船並與桃園艦保持通聯，視海象平穩再行接駁。

不過大陸海警昨晚指出，十六日「一艘中國台灣籍漁船在中國黃尾嶼東北約七十六海里處失火」，船上共有七名船員，正在執行巡航任務的大陸海警艦艇赴事發海域對失事漁船滅火並展開搜救，截至目前六人獲救，相關救援工作還在持續進行。央視新聞客戶端並發布從大陸海警獲報到滅火全過程的五張照片。

此外，日媒ＮＨＫ十七日報導一艘台灣漁船在「石垣島以北二六五公里海域」發生火災，日本海上保安本部出動兩艘巡視船和兩架飛機進行搜尋。台灣當局係於十六日上午六時二十分左右聯絡海上保安本部。