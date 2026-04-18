聽新聞
0:00 / 0:00

中越聯合聲明 加速推動鐵路互通

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
越南國家主席、越共總書記蘇林（右）15日和大陸國家主席、中共總書記習近平（左）會晤。新華社
越南國家主席、越共總書記蘇林（右）15日和大陸國家主席、中共總書記習近平（左）會晤。新華社

越共總書記兼國家主席蘇林昨天結束對大陸的四天訪問，昨日雙方發布中越聯合聲明，簽署卅二項合作協議。當中強調，將鐵路合作作為兩國戰略合作新亮點，意味著雙方鐵路合作將有重要的進展。

蘇林這趟訪問，除與中共總書記兼國家主席習近平的會談成果外，最受矚目的是他搭乘大陸高鐵總共達十二小時，里程兩千四百公里，由中共中聯部長劉海星等官員陪同。

根據越通社，蘇林在前往南寧的高鐵途中，強調了在高速鐵路領域中與中國大陸開展合作的重要性。他建議大陸鐵路部門分享經驗並提供支持，參與越南各重大鐵路的建設及技術轉讓過程。

在聯合聲明裡，「鐵路」和「高鐵」共被提及十四次。雙方同意加快兩國發展戰略對接，推動兩國鐵路對接並連接至中亞和歐洲，加快推進兩國鐵路、公路、口岸基礎設施互聯互通，將鐵路合作作為兩國戰略合作新亮點。中方願與越方在鐵路領域開展貸款、技術、培訓、工業能力等方面合作，指導中國優質企業參與鐵路建設。雙方將積極推進高鐵等領域合作。

就蘇林長時間搭大陸高鐵一事，中新社引述中國國際問題研究院亞太研究所副所長杜蘭分析稱，蘇林此舉釋出「越南將鐵路合作置於對華務實合作重要領域的積極意願」。而此次雙方簽訂卅二項文件也涉及鐵路，包含一份鐵路可行性研究項目的交接證書、雙方開展鐵路培訓合作提升越南鐵路領域人才能力的諒解備忘錄等。

另外，越方在聯合聲明中強調，越方重申堅定奉行一個中國政策，「承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。支持兩岸關係和平發展和中國統一大業」，越方堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動、不同台灣發展任何形式的官方關係。

大陸 越南 中共 高鐵 蘇林

延伸閱讀

配合大陸發表言論損台灣主權 外交部向越南表達不滿

聚焦服務貿易⋯陸商務部長會義副總理：願擴大電商合作

西班牙總理訪陸後 北京：加強戰略對接深化合作

鄭習會後 王滬寧：兩岸同胞都期盼兩岸關係改善發展

相關新聞

鄭習會後 王滬寧：兩岸同胞都期盼兩岸關係改善發展

中國國民黨主席鄭麗文與中國共產黨總書記習近平的鄭習會10日舉行後，中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧17日表示，兩岸同胞同屬中華民族，都期盼台海和平安寧、期盼兩岸關係改善發展、期盼生活更加美好。

中日惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 陸外交部痛批：危險圖謀

日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中日關係惡化未解，大陸披露今天有一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽。大陸外交部稱，中方軍隊已「依法依規處置」，並形容日方舉動是「錯上加錯」，「再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀」，中方對此堅決反對，已提出強烈抗議。

對台灣國防預算發聲 陸國防部：加速讓台灣兵凶戰危

美國國會聯邦參議院外交委員會議員日前訪台，希望台灣朝野盡速通過軍購特別條例，賴清德總統表示感謝。大陸國防部今天對此聲稱，這只會「加速讓台灣兵凶戰危」，「正告民進黨當局，『倚美謀獨』換不來安全，『以武拒統』是在自掘墳墓。」

我漁船失火 兩岸救援說法不同調

基隆籍「全漁6號」漁船十六日在釣魚台列嶼附近海域遇險並起火，船上七名船員當中，六名外籍船員獲救，但台灣身分的船長目前仍然在搜救中。值得注意的是，兩岸官方都參與此次救援，但包含事發地點、經過，說法皆大相逕庭。

陸去年核電投資成長創新高 在建裝機容量全球第一

大陸近年快速發展核電，中國核能行業協會二○二六春季核能可持續發展論壇昨天發布「中國核能發展報告（二○二六）」藍皮書，數據顯示，大陸去年核電工程投資完成額達一千六百一十億元人民幣（約合新台幣七千四百億元），較前一年增長約百分之十，創歷史新高。截至二○二五年底，大陸在建核電裝機容量連續十九年保持全球第一。

陸非化石能源供應規模 拚10年倍增

大陸發改委副主任王昌林昨天表示，「十五五」時期將實施非化石能源十年倍增行動，加快推進新型能源體系建設。預計二○三五年非化石能源供應規模將比去年實現倍增；同時官方也將做好石油、天然氣等能源儲備能力建設，並「持續推進能源進口多元化」等措施保障能源安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。