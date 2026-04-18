中越聯合聲明 加速推動鐵路互通

越共總書記兼國家主席蘇林昨天結束對大陸的四天訪問，昨日雙方發布中越聯合聲明，簽署卅二項合作協議。當中強調，將鐵路合作作為兩國戰略合作新亮點，意味著雙方鐵路合作將有重要的進展。

蘇林這趟訪問，除與中共總書記兼國家主席習近平的會談成果外，最受矚目的是他搭乘大陸高鐵總共達十二小時，里程兩千四百公里，由中共中聯部長劉海星等官員陪同。

根據越通社，蘇林在前往南寧的高鐵途中，強調了在高速鐵路領域中與中國大陸開展合作的重要性。他建議大陸鐵路部門分享經驗並提供支持，參與越南各重大鐵路的建設及技術轉讓過程。

在聯合聲明裡，「鐵路」和「高鐵」共被提及十四次。雙方同意加快兩國發展戰略對接，推動兩國鐵路對接並連接至中亞和歐洲，加快推進兩國鐵路、公路、口岸基礎設施互聯互通，將鐵路合作作為兩國戰略合作新亮點。中方願與越方在鐵路領域開展貸款、技術、培訓、工業能力等方面合作，指導中國優質企業參與鐵路建設。雙方將積極推進高鐵等領域合作。

就蘇林長時間搭大陸高鐵一事，中新社引述中國國際問題研究院亞太研究所副所長杜蘭分析稱，蘇林此舉釋出「越南將鐵路合作置於對華務實合作重要領域的積極意願」。而此次雙方簽訂卅二項文件也涉及鐵路，包含一份鐵路可行性研究項目的交接證書、雙方開展鐵路培訓合作提升越南鐵路領域人才能力的諒解備忘錄等。

另外，越方在聯合聲明中強調，越方重申堅定奉行一個中國政策，「承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。支持兩岸關係和平發展和中國統一大業」，越方堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動、不同台灣發展任何形式的官方關係。