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陸非化石能源供應規模 拚10年倍增
大陸發改委副主任王昌林昨天表示，「十五五」時期將實施非化石能源十年倍增行動，加快推進新型能源體系建設。預計二○三五年非化石能源供應規模將比去年實現倍增；同時官方也將做好石油、天然氣等能源儲備能力建設，並「持續推進能源進口多元化」等措施保障能源安全。
王昌林昨天在大陸國新辦的記者會上深入介紹「非化石能源十年倍增行動」。他指出，相較於傳統能源體系，新型能源體系是以非化石能源為供應主體、化石能源為兜底保障、新型電力系統為關鍵支撐、綠色智慧節約為用能導向，清潔低碳安全高效的能源體系，「是我們實現能源綠色低碳轉型的必由之路，也是保障能源安全、贏得大國博弈主動的戰略選擇」。
他強調「十五五」時期，官方將加快非化石能源高質量發展，統籌集中式和分散式清潔能源開發，高質量推進雅下水電和「沙戈荒」新能源基地等重大工程建設。全力增加非化石能源電力生產和消費規模，積極推進非化石能源非電利用。
通過上述努力，預計到二○三○年，非化石能源供應規模將比去年顯著增長，二○三五年比去年倍增。推動化石能源安全可靠有序替代，擴大國內能源生產，做好石油、天然氣等能源儲備能力建設，不斷夯實傳統能源保供基礎作用。此外將大力推進能源科技創新，包含開展長時儲能、綠電制氫氨醇、可控核聚變（核融合）等重大技術研發攻關，其中官方還將「持續推進能源進口多元化」。
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