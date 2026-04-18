陸去年核電投資成長創新高 在建裝機容量全球第一

大陸近年快速發展核電，中國核能行業協會二○二六春季核能可持續發展論壇昨天發布「中國核能發展報告（二○二六）」藍皮書，數據顯示，大陸去年核電工程投資完成額達一千六百一十億元人民幣（約合新台幣七千四百億元），較前一年增長約百分之十，創歷史新高。截至二○二五年底，大陸在建核電裝機容量連續十九年保持全球第一。

大陸國家能源局數據顯示，二○一九年至二○二四年，核電工程建設投資完成額分別為三百三十五億元（人民幣，下同）、三百七十八億元、五百三十八億元、六百七十七億元、九百四十九億元、一四六九億元。

核電機組審批從二○二二年以來也明顯加速，已連續四年核准核電機組十台及以上。中國核能行業協會輪值理事長楊長利指出，十四五（二○二一至二○二五年）時期，大陸新核准核電機組四十六台，當前在運和核准在建機組共一一二台，裝機容量一點二五億千瓦，居世界第一，其中在運機組六十台、裝機六千三百六十九萬千瓦，居世界第三。

「財新網」報導，大陸國家原子能機構原副主任王毅韌指出，十五五時期（二○二六至二○三○年），在能源安全與雙碳目標驅動下，核電發展空間將進一步打開，運行核電裝機規模有望於二○三○年前超越美國，成為世界第一。綜合相關機構研究，預計到二○四○年大陸核電裝機規模將達二億千瓦。

國際能源署（ＩＥＡ）今年二月發布的最新報告預測，到二○三○年末，可再生能源與核能在全球電力結構中的占比將升至百分之五十，核電發電量的成長主要將來自新興經濟體，其中大陸就占全球成長約百分之四十。

不過，中核戰略規劃研究總院規劃所副所長張紅林對環球時報指出，當前，大陸核電占電力裝機比率不足百分之五，與法國（二○二五年百分之六十七）、韓國（二○二五年百分之三十）相比仍有巨大提升空間。未來十年，是大陸新型電力系統建設的關鍵階段，也是實現碳達峰決勝時期。要保持自身的核電發展節奏，預計到二○三五年核能發電量占比將達到百分之十左右。重點建設華龍一號、國和一號等國產自主三代技術，透過批量化、標準化建設，降低建造成本。