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陸去年核電投資成長創新高 在建裝機容量全球第一

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸積極發展核電。圖為二○二六年二月位於遼寧省葫蘆島市的徐大堡核電站一號機組核島鋼製安全殼頂封頭吊裝就位，標誌著該機組建設從土建施工全面轉入安裝階段。新華社
大陸積極發展核電。圖為二○二六年二月位於遼寧省葫蘆島市的徐大堡核電站一號機組核島鋼製安全殼頂封頭吊裝就位，標誌著該機組建設從土建施工全面轉入安裝階段。新華社

大陸近年快速發展核電，中國核能行業協會二○二六春季核能可持續發展論壇昨天發布「中國核能發展報告（二○二六）」藍皮書，數據顯示，大陸去年核電工程投資完成額達一千六百一十億元人民幣（約合新台幣七千四百億元），較前一年增長約百分之十，創歷史新高。截至二○二五年底，大陸在建核電裝機容量連續十九年保持全球第一。

大陸國家能源局數據顯示，二○一九年至二○二四年，核電工程建設投資完成額分別為三百三十五億元（人民幣，下同）、三百七十八億元、五百三十八億元、六百七十七億元、九百四十九億元、一四六九億元。

核電機組審批從二○二二年以來也明顯加速，已連續四年核准核電機組十台及以上。中國核能行業協會輪值理事長楊長利指出，十四五（二○二一至二○二五年）時期，大陸新核准核電機組四十六台，當前在運和核准在建機組共一一二台，裝機容量一點二五億千瓦，居世界第一，其中在運機組六十台、裝機六千三百六十九萬千瓦，居世界第三。

「財新網」報導，大陸國家原子能機構原副主任王毅韌指出，十五五時期（二○二六至二○三○年），在能源安全與雙碳目標驅動下，核電發展空間將進一步打開，運行核電裝機規模有望於二○三○年前超越美國，成為世界第一。綜合相關機構研究，預計到二○四○年大陸核電裝機規模將達二億千瓦。

國際能源署（ＩＥＡ）今年二月發布的最新報告預測，到二○三○年末，可再生能源與核能在全球電力結構中的占比將升至百分之五十，核電發電量的成長主要將來自新興經濟體，其中大陸就占全球成長約百分之四十。

不過，中核戰略規劃研究總院規劃所副所長張紅林對環球時報指出，當前，大陸核電占電力裝機比率不足百分之五，與法國（二○二五年百分之六十七）、韓國（二○二五年百分之三十）相比仍有巨大提升空間。未來十年，是大陸新型電力系統建設的關鍵階段，也是實現碳達峰決勝時期。要保持自身的核電發展節奏，預計到二○三五年核能發電量占比將達到百分之十左右。重點建設華龍一號、國和一號等國產自主三代技術，透過批量化、標準化建設，降低建造成本。

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