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日自衛隊艦艇進入台灣海峽 陸國防部批：蓄意挑釁

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國防部新聞發言人張曉剛。（取自大陸國防部網站）
大陸國防部新聞發言人張曉剛。（取自大陸國防部網站）

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號17日航行通過台灣海峽，引發大陸提出強烈抗議。大陸國防部今天晚間對此表示，東部戰區組織海空兵力對其全程跟監，並稱日本自衛隊艦艇在台灣海峽興風作浪，只會激起中國人民更大的義憤。

大陸國防部新聞發言人張曉剛17日晚間以「答記者問」形式表示，日本「雷」號驅逐艦過航台灣海峽，東部戰區組織海空兵力對其全程跟監，有效瞰制管控。

張曉剛稱，我們已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。日方此舉蓄意挑釁，一錯再錯，意欲何為？日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，至今不思悔改。日本自衛隊艦艇在台灣海峽興風作浪，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，這只會激起中國人民更大的義憤，更加堅定反擊日方玩火挑釁的決心意志。

他並表示，我們敦促日方迷途知返，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，不要在錯誤的道路上越走越遠。中國軍隊始終保持高度戒備，堅決反制一切外來干涉圖謀，捍衛國家主權和領土完整。

大陸外交部今天下午披露，有一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽。大陸外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會，面對媒體提問，「今天一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽，中方有何評論」時表示，中方軍隊已「依法依規處置」，並形容日方舉動是「錯上加錯」。

當時，日本方面尚未發布有自衛隊艦艇穿越台海的消息。

日本「共同社」引述分析指出，日方可能判斷認為應當對中方採取堅決行動。另一方面，中國政府主張「台灣是中國的領土，對台灣海峽享有主權和管轄權」，並在日中關係緊張的背景下，罕見地對外公佈相關資訊。

據日中關係消息人士稱，大陸外交部和國防部已召見日本政府相關人士並提出抗議。

共同社也提到，日本政府過去為避免刺激大陸，一直未派海自艦艇進入台灣海峽。但在2024年9月，護衛艦「漣」號首次過航，2025年2月和6月又分別有其他護衛艦過航。

外交部 中方 大陸

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