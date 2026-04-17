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鄭習會後 王滬寧：兩岸同胞都期盼兩岸關係改善發展

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
王滬寧17日強調兩岸同胞都希望兩岸關係改善。（新華社）
王滬寧17日強調兩岸同胞都希望兩岸關係改善。（新華社）

中國國民黨主席鄭麗文與中國共產黨總書記習近平的鄭習會10日舉行後，中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧17日表示，兩岸同胞同屬中華民族，都期盼台海和平安寧、期盼兩岸關係改善發展、期盼生活更加美好。

據新華社，第七屆台胞社團論壇17日在北京舉行，王滬寧出席開幕式並講話。王滬寧表示，4月10日習近平「就兩岸關係發展提出堅持以正確認同促進心靈契合、堅持以和平發展守護共同家園、堅持以交流融合增進民生福祉、堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興的重要主張」，「必將激勵兩岸同胞同心共創祖國統一、民族復興的光明前景」。他說要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

王滬寧還表示，兩岸同胞同屬中華民族，都期盼台海和平安寧、期盼兩岸關係改善發展、期盼生活更加美好。希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅定守護好建設好中華民族共同家園，堅定實現祖國完全統一的信心和決心。要自覺做中華文化守護者、傳承者、弘揚者，增進對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，堅定鑄牢中華民族共同體意識。要深化兩岸各領域融合發展，歡迎台灣同胞和台灣青年來大陸交流發展，讓兩岸同胞共用中國式現代化機遇和成果。要堅定支持島內（指台灣）愛國統一力量，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

據官方消息，出席官員除李幹杰、鄭建邦、蘇輝等副國級官員，還有中共的中央和國家機關有關部門、有關民主黨派中央和團體負責人，海內外台胞代表，全國台聯理事、名譽理事、中共二十大台灣省籍黨代表、台灣省第十四屆全國人大代表、十四屆全國政協台聯界委員，各省區市台聯負責人等共約400人參加。國民黨前主席洪秀柱也在會上致辭。

大陸 國民黨 北京

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