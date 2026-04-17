鄭習會一周後⋯王滬寧：堅持九二共識 推動兩岸關係和平發展

大陸全國政協主席王滬寧17日出席第七屆台胞社團論壇開幕式，他致詞時提及上周國共領導人會談時中共總書記習近平的講話，並指要堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。他還提到，要堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

由全國台聯（中華全國台灣同胞聯誼會）主辦的第七屆台胞社團論壇，於4月16日至18日在北京舉行，論壇主題為「持續深化兩岸融合發展，堅定推進祖國統一大業」。

新華社報導，王滬寧致詞表示，4月10日，習近平就兩岸關係發展提出，堅持以正確認同促進心靈契合、堅持以和平發展守護共同家園、堅持以交流融合增進民生福祉、堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興的重要主張，必將激勵兩岸同胞同心共創祖國統一、民族復興的光明前景。

王滬寧說，我們要貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

王滬寧表示，台胞社團論壇自2010年舉辦以來，為加強兩岸交流、增進同胞親情、促進心靈契合作出了許多貢獻。本屆論壇主題表達了海內外台胞「心繫祖國發展、共促國家統一」的心願，傳遞了要和平、要發展、要交流、要合作的心聲。

王滬寧指出，兩岸同胞同屬中華民族，都期盼台海和平安寧、期盼兩岸關係改善發展、期盼生活更加美好。希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅定守護好建設好中華民族共同家園，堅定實現祖國完全統一的信心和決心。

王滬寧說，要自覺做中華文化守護者、傳承者、弘揚者，增進對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，堅定鑄牢中華民族共同體意識。要深化兩岸各領域融合發展，歡迎台灣同胞和台灣青年來大陸交流發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化機遇和成果。

王滬寧還說，要堅定支持島內愛國統一力量，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

據報導，中共中央統戰部長李幹傑、全國人大常委會副委員長鄭建邦，全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝出席。全國台聯（中華全國台灣同胞聯誼會）會長鄭建閩致開幕詞、國民黨前主席洪秀柱也出席並在會上致詞。

報導表示，包括大陸中央和國家機關有關部門、有關民主黨派中央和團體負責人，海內外台胞代表，全國台聯理事、名譽理事、中共二十大台灣省籍黨代表、台灣省第十四屆全國人大代表、十四屆全國政協台聯界委員，各省區市台聯負責人等，共約400人參加。