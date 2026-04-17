書寫多元中國人 馮哲芸：盼切斷共產黨控制中華文化

曾駐中國8年的華裔記者馮哲芸近期出版新書「唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬」，探討少數民族的身分認同問題。她昨日在講座表示，盼透過此書讓人看見中國人也一直在創造自己的文化，切斷共產黨控制中華文化的連結。

衛城出版16日晚間舉行「自由的花蕊，與搞叛變的野草：馮哲芸『唯紅花綻放』的證言與記憶」線上講座，由該書作者、美國國家公共廣播（NPR）記者馮哲芸（Emily Feng）與人權工作者李明哲進行對談。

馮哲芸曾駐中國8年，親眼見證中國國家主席習近平掌權下，中國的文化、語言與記憶多元性如何逐漸消失。她指出，這本書的核心就是「同情中國人」，呈現出中國人多元樣貌，其實多數人不太在乎政黨，更在乎家庭與生活，追求安全與自由，他們也深受國家政策影響，甚至淪為受害者。

馮哲芸分享第一次到新疆時，看見維吾爾人被當成二等公民，被要求下車接受檢查，還要開後車廂、出示證件，甚至脫衣服，而漢人卻不用。這讓她開始思考「為什麼明顯是中國公民的人，會受到這樣的對待？」開啟她探索「身分」的契機。

李明哲介紹，這本書每個主角都不是普遍概念中在中國被迫害的人，書中每個人，包括維吾爾人與蒙古人「都想當一個中國人」，他們都是打從心底熱愛這個國家，他們不關心政治，也認同自己是中國人。

他指出，當這些人依照中國的法律去維護自己的合法權利，或者是民族認同的時候，卻被中國認為他們是不合格的中國人，甚至還背上叛國、顛覆國家的罪名。

李明哲指出，當一個國家的法治可以被有權勢者任意解釋，法律不再具有公正與公平性時，即使只是想過著平凡生活，國家權力也會隨時入侵你的生活，「而且你沒有任何能力去保障你的生活不被影響」。

他指出，在中國通過「民族團結進步促進法」之下，少數民族保存文化更加困難，必須講漢語、支持中華文化、「實現中華民族偉大復興」。在此情況下，許多真正愛中國、希望中國好的人，反而被政府定義為「不合格的中國人」。

這場對談也探討如何看待中華文化。馮哲芸說，雖然共產黨把中華文化政治化，變成統一台灣的工具，「但是文化不應該是一個政府和政黨定義的，應該是人民定義的」。她期盼讀這本書的人不會排斥中華文化。

馮哲芸被中國禁止入境後，曾在台灣定居兩年，她作為一個非中國人也非台灣人的華人，卻在台灣找到重新理解中華文化的辦法。

馮哲芸分享，有個中國朋友聽了台灣的podcast後跟她說，沒有想到能用中文討論自由、民族與創意等議題，這令她感到震驚，也在台灣找到「非政治化中華文化」的可能性。

馮哲芸表示，她寫這本書的目的，是讓大家看見中國人一直在創造自己的文化與意識形態。當然現在中國國內環境越發艱難，但是海外還有許多中國人用中文去書寫支持人權、民族的議題，「希望可以切斷共產黨控制中華文化的連結，還給人民這個權利」。