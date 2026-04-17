對台灣國防預算發聲 陸國防部：加速讓台灣兵凶戰危

美國國會聯邦參議院外交委員會議員日前訪台，希望台灣朝野盡速通過軍購特別條例，賴清德總統表示感謝。大陸國防部今天對此聲稱，這只會「加速讓台灣兵凶戰危」，「正告民進黨當局，『倚美謀獨』換不來安全，『以武拒統』是在自掘墳墓。」

大陸國防部17日下午以發言人張曉剛名義，在官網發布近期涉軍消息之回應。針對台灣對美軍購，張曉剛首先稱，「台灣是中國的一部分，哪有什麼國防預算？」並批評稱，賴清德「為了謀獨私利，拿台灣老百姓的血汗錢對美輸誠貼靠，純屬是賣台禍台毀台之舉，加速讓台灣兵凶戰危」。

張曉剛聲稱，美方一些人對台灣敲骨吸髓，哪管台灣安全不安全，他們真正在乎的是能否掙更多的錢，甚至不惜發戰爭財。他並指，我們敦促美方立即停止與「中國台灣地區」任何形式的軍事聯繫，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，停止破壞台海和平穩定。

我國安局日前報告指出，今年第1季，共機擾台逾420架次，且協同共艦執行10次「聯合戰備警巡」。張曉剛對此聲稱，解放軍位台島周邊組織演訓活動，「維護國家主權和領土完整，完全正當合理、天經地義」。他並稱，台獨是破壞台海和平的罪魁禍首。