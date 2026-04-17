「我說出了真相」前新疆警德國脫隊尋庇護 揭露當地日常監控細節

一名曾在新疆任職的中國警察在德國著名觀光景點新天鵝堡脫團，隨後前往總部位於慕尼黑的世界維吾爾代表大會，並向德國申請庇護。他在證明自身背景時出示大量在新疆工作的資料，揭露新疆監獄與日常監控運作細節，引發關注。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）報導，去年夏天一名中國旅行團遊客Zhang Yabo（暫譯：張亞博）在德國著名觀光景點脫團失蹤，隨後出現在位於慕尼黑的世界維吾爾代表大會總部並向德國申請庇護。

● 新天鵝堡脫隊 攜資料赴慕尼黑求助

張亞博在抵達慕尼黑後主動聯繫世界維吾爾代表大會，在對方安排下與相關人士會面，會談全程錄影。他攜帶背包、筆電與硬碟，出示過去大量工作資料，並有明鏡周刊記者旁聽與採訪。

「當旅行團沿山路步行上山時，我刻意走在最後方，在轉彎處停下腳步，趁無人注意時折返離開，隨後經菲森（Füssen）小鎮轉車前往慕尼黑。」張亞博首先自述離團經過，接著打開筆電，證明自己的身分。

報導指出，張亞博過去在新疆任職近9年，先後擔任監獄看守與基層警察，參與當地對維吾爾族群的監控與管理工作。

新疆自2017年起建立大規模再教育營與監控體系，透過手機檢查與基層通報制度，將宗教活動、文化表現甚至日常行為納入監控範圍。例如警察工作之一是監控居民是否前往清真寺，並定期向上級回報。

● 揭監獄內情 存在暴力審訊與死亡案例

張亞博在會面中詳述2014年起在新疆監獄工作的經歷，表示自己曾負責將被拘留者押送至審訊室，過程中目睹多起暴力審訊情況。

他具體描述執法過當情況，獄所人員常以警棍毆打囚犯，力道之大甚至將木棍打斷；若被拘留者不服從命令，可能遭到處罰。他並稱，曾有囚犯在審訊中被踢打致死，且幾乎每週都有人死亡，監所內幾乎沒有醫療資源可提供基本救治。

2016年張亞博被調往當地約1700人的村莊擔任員警，負責建立與更新「可疑對象」資料檔案，內容涵蓋個人關係、宗教活動及血液樣本等資訊。

張亞博說，居民被判定可疑的標準非常低，「一首歌、一段詩、一次祈禱就足以被當成證據逮捕」。

新疆基層執法單位設有績效壓力，須定期上報可疑對象數量，有的警察因此會編造理由，例如看到村民打籃球，就以「他們在保持體能」為由，將村民記錄為潛在恐怖分子。

● 文件與證詞交叉比對 學者認為具參考價值

隨時間推移，張亞博對該體制逐漸產生質疑，並因工作壓力與內心衝突影響表現，最終在2023年以「家庭與健康因素」為由離職。離開體制後，他移居中國南方城市，短暫從事理髮工作，並接觸基督教信仰。

他表示，在決定出逃前已與妻子分開，並變賣家產籌措資金，同時透過旅行團安排離境。整趟行程費用約為3萬5000元人民幣。

長期研究新疆議題的德國烏茲堡大學教授安曉波（Bjorn Alpermann）受明鏡周刊訪問表示，「一名前警察如此公開談論這套體系，相當罕見。」張亞博的揭露對理解新疆治理模式具有參考價值。

當世界維吾爾代表大會詢問張亞博為何發聲時，報導描述，他從背包拿出一張印有2座金色教堂的洗禮證書表示：「我是基督徒，我死後要向耶穌交代。」

他還說：「如果有一天我被問到，我對那裡的不公做了什麼，那我至少希望能說：我說出了真相。」

張亞博目前已申請德國政治庇護，在等待審理期間持續與明鏡周刊接觸，提供在新疆期間的相關文件與資料；對於相關指控，中國官方尚未回應。